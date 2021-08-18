Обшуки у БелаПАН

Слідчі дії відбуваються у межах справи про "організації дій, що грубо порушують громадський порядок". Одного журналіста забрали на допит у відділок.

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До кого прийшли силовики:

журналістки Ірина Турчиної,

редакторки інтернет-видання БелаПАН Naviny.by Олександра Зайцева,

бухгалтерка компанії Кацярина Боєва,

журналіста Захара Щербакова,

головної редакторки Ірини Леушиної,

її заступника Олександра Зайцева.

Біля будинку Леушиної стоїть мікроавтобус з тонованим склом. Сама редакторка наразі на зв'язок не виходить.

У Зайцева обшуки відбувалися близько години. Під час них силовики вилучили мобільний телефонон, жорсткий диск комп'ютера, планшети, посвідчення журналіста і кілька візитівок. Заступника редактора змусили підписати зобов'язання про явку.

Зверніть увагу! Це вже другий обшук у БелаПАН за 2021 рік. 14 січня силовики конфіскували деяке обладнання, документи, жорсткі диски комп'ютерів та сервери. Робота редакції була паралізована. Пізніше компанія пройшла тривалий фінансовий аудит.