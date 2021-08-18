Обшуки у БелаПАН
Слідчі дії відбуваються у межах справи про "організації дій, що грубо порушують громадський порядок". Одного журналіста забрали на допит у відділок.
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До кого прийшли силовики:
- журналістки Ірина Турчиної,
- редакторки інтернет-видання БелаПАН Naviny.by Олександра Зайцева,
- бухгалтерка компанії Кацярина Боєва,
- журналіста Захара Щербакова,
- головної редакторки Ірини Леушиної,
- її заступника Олександра Зайцева.
Біля будинку Леушиної стоїть мікроавтобус з тонованим склом. Сама редакторка наразі на зв'язок не виходить.
У Зайцева обшуки відбувалися близько години. Під час них силовики вилучили мобільний телефонон, жорсткий диск комп'ютера, планшети, посвідчення журналіста і кілька візитівок. Заступника редактора змусили підписати зобов'язання про явку.
Що відомо про БелаПАНБілоруське приватне інформаційне агентство (БелаПАН) – єдине незалежне інформаційне агентство в Білорусі. Його у листопаді 1991 року заснували Олександр Ліпай та Віталій Циганков.
БелаПАН було генспонсором святкування 100-річчя Білоруської Народної Республіки 25 березня 2018 року. У липні того ж року департамент фінансових розслідувань відкрив кримінальну справу проти Ліпая. Його звинуватили в "ухиленні від сплати податків у великому розмірі".
У липні 2021 року, після хвилі обшуків журналістів незалежних ЗМІ, кілька співробітників БелаПАН виїхали з країни.