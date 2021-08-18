Обыски в БелаПАН

Следственные действия проходят в рамках дела об "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Одного журналиста забрали на допрос в участок.

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К кому пришли силовики:

журналистке Ирине Турчиной,

редактору интернет-издания БелаПАН Naviny.by Александру Зайцеву,

бухгалтеру компании Кацярине Боевой,

журналисту Захару Щербакову,

главному редактору Ирине Леушиной,

ее заместителю Александру Зайцеву.

Возле дома Леушиной стоит микроавтобус с тонированными стеклами. Сама редактор пока на связь не выходит.

У Зайцева обыски проходили около часа. Во время них силовики изъяли мобильный телефон, жесткий диск, планшеты, удостоверение журналиста и несколько визиток. Заместителя редактора заставили подписать обязательство о явке.

Обратите внимание! Это уже второй обыск в БелаПАН за 2021 год. 14 января силовики конфисковали некоторое оборудование, документы, жесткие диски компьютеров и серверы. Работа редакции была парализована. Позже компания прошла длительный финансовый аудит.