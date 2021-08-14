Відповідне рішення ухвалив Суд Центрального району Мінська. Відповідне подання щодо ЗМІ висунуло Міністерство внутрішніх справ.

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TUT.BY і Zerkalo.io у списку "екстремістських"

Відтак обидва видання повинні бути внесеними в Республіканський список екстремістських матеріалів. Суд також визнав екстремістськими логотипи Tut.by та Zerkalo.

Тим, хто захоче поширити інформаційні матеріали з TUT.BY і Zerkalo.io чи їхніх соцмереж, загрожуватиме адміністративна відповідальність. Саме ці сайти активно висвітлювали перебіг протестів у Білорусі і свавілля режиму Лукашенка.

Редакція видань із цим рішенням абсолютно не погоджується: "Ми впевнені, що ми не порушуємо законодавство і претензії МВС є безпідставними. Журналісти Zerkalo.io зберігають принципи журналістики та білоруські закони".

Нагадаємо, що від 1 жовтня 2020 року видання Tut.by позбавили статусу ЗМІ в Білорусі. Відтоді Tut.by працювало як інтернет-ресурс. У травні 2021 року в головний офіс видання прийшли з масштабними обшуками. Згодом білоруське міністерство інформації заблокувало домен TUT.BY та пошту mail.tut.bу. А сайт Zerkalo.io був заблокований білоруською владою в перший день роботи.

Наступ на білоруські ЗМІ: що відомо