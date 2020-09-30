Білоруське видання Tut.by позбавили статусу ЗМІ в Білорусі. Таке рішення ставить під небезпеку роботу журналістів під час акцій протесту. Однак сам портал закритий не буде.

Попри позбавлення статусу ЗМІ, Tut.by продовжить свою роботу як інтернет-ресурс. Саме під таким статусом видання працювало 18 років з моменту свого створення у 2000 році. Про це повідомила головна редакторка Tut.by Марина Золотова.

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"Рішення Міністерства інформації про призупинення випуску мережевого видання Tut.by на 3 місяці – логічне, якщо можна використовувати тут це слово, продовження тієї тактики влади, яку вони обрали щодо всіх незалежних засобів масової інформації. Тобто це тотальна зачистка інформаційного поля", – заявила Марина Золотова.

Однак позбавлення видання статусу ЗМІ вплине на роботу журналістів. Редакція більше не зможе відпускати їх працювати "в поле" під час акцій протесту.

"Найбільша загроза полягає в тому, що наші журналісти тепер не зможуть виходити "в поле" та спокійно працювати на акціях протесту. Тобто вони можуть сприйматися людьми в оливковій формі та балаклавах як учасники акції протесту. Відповідно – суди, доби і так далі. Ми не будемо ризикувати в цій ситуації та відправляти журналістів "в поле" без будь-якого статусу. Власне, на це і було розраховано рішення про призупинення", – переконана Марина Золотова.

Щодо роботи самого видання, то призупинення випуску мережевого видання Tut.by не дорівнює закриття порталу. Редакція буде оскаржити рішення Міністерства інформації про призупинення випуску мережевого видання, а також захищати свої права в суді 8 жовтня.

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