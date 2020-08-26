Протестувальники в Білорусі вже більш ніж 15 днів вимагають чесних виборів. Силовики продовжують затримувати та жорстоко поводитись із мітингувальниками. Про те, як відбуваються протести – дивіться у збірці відео.

Олександр Лукашенко за попередніми результатами переміг 9 серпня на чергових виборах у Білорусі. Його опозиціонеркою була Світлана Тихановська – одна з небагатьох, кого Лукашенко допустив до реєстрації на виборах. За неофіційними результатами, саме вона мала перемогти. По всій країні спалахнули мирні мітинги, де протестувальники вимагають чесних виборів. Редакція 24 каналу підготувала відеохронологію подій, які відбулися та продовжують відбуватись після виборів.

Детальніше про масові протести читайте у новині: Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео

Хронологія подій

Як усе починалось

За попередніми даними екзитполу: за Олександра Лукашенка проголосували 79,7%, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 6,8%. А ось на іноземних дільницях ситуація була інакшою: за Тихановську проголосувала більшість білорусів. Та протягом дня з різних куточків повідомлялося про фальсифікації протоколів і нечесни підрахунки

Ці результати змусили людей вийти на мирні мітинги та вимагати перерахування голосів.

Результати виборів: ніч з 9 на 10 серпня

До офіційного закриття дільниць почали затримувати людей. Силовики атакували мітингувальників, які чекали результатів біля дільниць.

Люди зібралися біля стели "Місто-герой" в Мінську і скандували патріотичні гасла. Силовики почали їх відтісняти й застосовувати силу, затримувати активістів. У підсумку спалахнули сутички. Правоохоронці почали застосовувати шумові гранати, електрошокери, водомети, стріляли гумовими кулями.

Як починались протести в Білорусі, 9 серпня – дивіться відео:

Другий день

Таке жорстоке поводження з мирними жителями змусило білорусів продовжити протести. Так, 10 серпня по всій країні почали збиратись люди.

У деяких містах силовики затримували протестувальників та "грузили" у автозаки. У цей день були постраждалі серед мирного населення та журналістів.

Силовики розстріляли під час протестів Олександра Тарайковського. Він став першою жертвою протестів за чесні вибори.

Дивіться відео: як протестували 10 серпня

Третій день: затримання українців та "стінка на стінку" з ОМОНом

Найбільші сутички пройшли: у Мінську – Серебрянка, Кам’яна гірка, Уруччя; центр Бреста, Бобруйськ.

Цього дня активісти збирали країну на всенародний страйк робітників. Також 11 серпня було затримано навіть українців, але згодом їх відпустили.

"Стінка на стінку" вийшли протестувальники у Бресті проти ОМОНу. Силовики застосували кийки, відштовхували демонстрантів щитками. Там же силовики стріляли по вікнах житлових будинків. Це трапилось після того, як у відповідь на побиття ногами й кийками протестувальника з вікон почали звучати вигуки "ганьба" і "фашисти".

Протести продовжуються, ОМОНівці застосовують жорсткі міри: дивіться відео з протестів 11 серпня

Четвертий день

250 жінок і дівчат у білому та з квітами у руках вийшли на вулиці Мінська, аби висловити свій мирний протест проти насилля силовиків. Зрештою, їх попросила розійтися міліція.

ОМОН продовжили затримувати людей, застосували зброю по мирних жителях та світло-шумові гранати. В Гомелі помер 25-річний чоловік – Олександр Вихор, якого затримали ще 9 серпня.

Лукашенко не збирається йти на переговори з мітингувальниками: дивіться відео

Ситуація на п'ятий та шостий день: 7 тисяч затриманих

Страйки та протести продовжуються. В країні майже 7 тисяч затриманих. Україна звернулась до білоруської влади з вимогою звільнити Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину та ще одного українця, імені якого не розголошують.

Влада каже про одного загиблого демонстранта, а активісти – про чотирьох.

На цьому тлі 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні результати виборів: в Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської – 10%.

Майже 7 тисяч затриманих по всій країні – дивіться відео:

Сьомий та восьмий день

МВС країни повідомило, що СІЗО переповнені, а протести продовжуються. Лукашенко зігнав на восьмий день свій "антимайдан".

А біля кордону з Білоруссю помітили російські автозаки та бійців Росгвардії.

Тим часом міжнародна спільнота почала активно обговорювати можливість накладання санкцій на чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Підсумки сьомого та восьмого днів протестів у Білорусі – дивіться відео:

Дев'ятий день: Лукашенко вийшов до людей

Страйкарі зустріли Лукашенка криками "Ухаді!" та "Сором!" До масових протестів долучились дипломати, спортсмени та школярі.

Під час протестів зникли безвісти майже 80 людей, точної кількості загиблих – немає.

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Лукашенко виступив на заводах, а білоруси штурмували СІЗО – дивіться відео:

Десятий день: насильна акція "за Лукашенка"

До страйку долучились шахтарі та вчителі. А ввечері знову на вулиці міст вийшли тисячі білорусів.

У Гомелі насилу зігнали працівників на акцію за Лукашенка.

Десятий день протестів – дивіться відео:

Одинадцятий день: ЄС та інші країни не визнають виборів

Протести та "антимайдан" продовжуються. Лукашенко звозить у Гродно військову техніку.

Євросоюз та інші країни готові до санкцій проти Лукашенка. У відповідь на це Лукашенко пригрозив Зеленському та ЄС.

Цього дня стало відомо, що 11 серпня загинув Геннадій Шутов.

Одинадцятий день протестів – дивіться відео:

Дванадцятий день: до чого там Путін?

Путін може стати посередником, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Адже Олександр Лукашенко відмовився від діалогу з західними лідерами.

До страйку долучилися медики та працівники культури.

Меркель запропонувала Путіна, як посередника – дивіться відео:

13 – 16 дні: Лукашенко готує армію проти протестувальників

Проти насилля у Мінську влаштували ланцюг на 13 кілометрів. Люди на багатотисячних мітингах закликають військових скласти зброю.

Лукашенко показав відео, на якому він з автоматом і бронежилетом дякує силовикам за роботу. Армію приводять у вищі ступені бойової готовності.

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Три дні протестів в одному відео – дивіться відео:

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