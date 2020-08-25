Минулі вихідні відзначились наймасштабнішими в історії Білорусі акціями протесту. Проте, президент Лукашенко складати повноваження зовсім не збирається. Зараз у країні викликають на допити членів опозиційної Координаційної ради, мітингують представники освіти, а глава держави вирішив змінити свою тактику.

Про все це в ефірі 24 каналу говорив редактор ефіру "Європейського радіо" Мінська Зміцер Лукашук.

Важливо ОМОН знову затримував демонстрантів: як пройшли протести в Білорусі 24 серпня

Що відбувається в Білорусі 25 серпня

► Сьогодні о 10 ранку в слідчий комітет викликали одного з членів Координаційної ради Павла Латушка. Його допитували 3,5 години. Завтра ж викликали на допит нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич. Наразі невідомо, чому.

► Також сьогодні відбувалися суди – ще одну членкиню Координаційної ради Ольгу Ковалькову вчора теж затримали біля прохідної Мінського тракторного заводу. Їй інкримінували організацію несанкціонованих мітингів і спротив працівникам міліції.

► На вечір закликали всіх представників Об'єднаного штабу і колишніх депутатів Верховної Ради Білорусі, яку ухвалювали декларацію про незалежність країни прийти на площу Незалежності о 18 годині вечора.

Проте наразі не відбувається жодних масових акцій. Всі очікують на масштабний мітинг ввечері.

► Зараз біля Міністерства освіти зібрались представники, які прийшли висловити свою незгоду з політикою відомства. Оскільки вчора лунали заяви, начебто з 1 вересня представники освіти повинні будуть ледь не принести присягу Лукашенкові. І якщо хтось не згоден з державною ідеологією, то, мовляв, можете звільнитися.

Про стратегію Лукашенка

Білоруська влада, за словами Лукашука, обрала іншу стратегію. Вони залякують людей, рандомно затримують мирних громадян та активістів.

Такі точкові затримання, на думку влади, повинні спрацювати на залякування населення. Але після всього, що було, зараз вельми складно налякати суспільство,

– зазначив білоруський журналіст.



Про затриманих та вбитих під час протестів

За словами Лукашука, ще не всіх затриманих демонстрантів відпустили. На сьогодні відкрили 46 кримінальних справ проти протестувальників, які застосовували силу проти ОМОНівців. Але досі немає жодної кримінальної справи проти силовиків, хоча є безліч заяв від потерпілих.

Щодо тих, яких знаходять – 2 дні тому знайшли повішеним учасника протестів Микиту Кривцова, який зник ще 10 серпня. Але правоохоронні органи стверджують, що це було самогубство.

Про санкції від ЄС

ЄС наступного тижня планує вводити санкції проти Білорусі. Але незрозуміло наскільки вони могли налякати владу. Оскільки економічні санкції розмова не йде, лише про візові. Нікого це не залякує, а навпаки це буде підштовхувати владу в сторону Росії.

До теми Санкції ЄС щодо Білорусі: як це вплине на ситуацію в країні

Що відомо про с анкції ЄС проти Білорусі? ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.



19 серпня на позачерговому саміті



Єврокомісія почала формувати санкційний список. Ймовірно, туди увійдуть силовики, члени ЦВК та високопосадовці з оточення Лукашенка.



В МЗС Білорусі відреагували на санкції негативно. Дипломати закликали ЄС не втручатись у ситуацію та дати можливість Білорусі "пройти етап дорослішання" самостійно. ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про застосування санкцій проти окремих білоруських посадовців. Однак в Євросоюзі запевнили, санкції не вплинуть на життя громадян Білорусі.Єврокомісія почала формувати санкційний список. Ймовірно, туди увійдуть силовики, члени ЦВК та високопосадовці з оточення Лукашенка.В МЗС Білорусі відреагували на санкції негативно. Дипломати закликали ЄС не втручатись у ситуацію та дати можливість Білорусі "пройти етап дорослішання" самостійно.

Про Координаційну раду

Координаційна рада опозиції заявила про плани провести референдум і відкликати місцеву владу. Зміцер Лукашук вважає, що це цілком реально. Це все можна зробити за законом, але він часто не працює в Білорусі. Те ж саме і з референдумом.

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