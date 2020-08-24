Масові акції та страйки: як проходять протести в Білорусі 24 серпня
Вже шістнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. 24 серпня у Мінську вшанували пам'ять загиблих протестувальників. Окрім цього, силовики затримали кількох членів Координаційної ради.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео
У Мінську затримали членів координаційної ради
У Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.
Марія Колесникова відреагувала на Лукашенка з автоматом
Опозиціонерка Марія Колесникова на пресконференції Координаційної ради наголосила, що дивно, коли глава держави бігає "в дуже дивному одязі із зброєю" в центрі Мінська.
Якщо він вважає, що його обрало 80% білоруського народу, чому він в страху ховається за колючим дротом і цими ланцюгами "красенів", – сказала Колесникова.
Окрім цього, вона зазначила, що факт передачі зброї неповнолітньому вимагає перевірки і реакції компетентних органів. Ввечері 22 серпня Лукашенко з'явився біля Палацу Незалежності. Він тримав автомат в руках. Неповнолітнього сина президента Колю перевдягли у форму спецназівця і дали йому зброю.
Затримання співголови страйкому "Білоруськалій"
Співголову страйкому "Білоруськалій" Анатолія Бокуна викликали в міліцію. За інформацією страйкового комітету шахтарів, він зайшов в будівлю приблизно о 11:20. Опісля його телефон перестав відповідати.
За попередньою інформацією, йому теж хочуть "приписати" організацію і участь в несанкціонованих масових заходах. Такі протоколи мають намір скласти на всіх членів страйкому ВАТ "Білоруськалій".
Анатолій Бокун / Фото "Лідер-пресс"
Протестувальники вшанували пам'ять загиблих під час мітингів
Біля станції метро "Пушкінська" у Мінську зранку 24 серпня відбулась акція, на якій вшанувалм пам'ять загиблих під час протестів у Білорусі. Незважаючи на дощ, на траві сиділи люди, одягнені у чорне.
Організатор акції "Білоруський живопис. Літо 2020" Катерина розповіла, що вони порівняли бійців ОМОНу з художниками. Їх живопис – це синці на тілах протестувальників.
Акція "Білоруський живопис. Літо 2020" / Фото TUT.by
Білоруси кладуть квіти загиблим протестувальникам / Фото TUT.by
Білоруський університет мітингує
Співробітники Білоруського державного університету знову вийшли на площу. За наявною інформацією, після того, як туди приїхав тонований бус, всі розійшлися. Затримань не було.
Протест університету / ФотоTUT.by
В Білорусі поховали загиблого протестувальника
24 серпня у місті Жабинка близько 100 людей прийшли на похорон Геннадія Шутова. Силовики поранили чоловіка з вогнепальної зброї в голову під час акції протесту 11 серпня в Бресті. На церемонію зібралися рідні, близькі, друзі та байкери з декількох білоруських мотоклубів.
Похорон Геннадія Шутова / ФотоTUT.by
Похорон загиблого протестувальника в Білорусі / Фото TUT.by
Головне про протести у Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці.
- Білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів.До них застосовували насилля і після затримання.
- Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- У Білорусі підтвердили офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- Поранені були більше ніж тисяча осіб, понад 7 тисяч затримані.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні.