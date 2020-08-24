Вже шістнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. 24 серпня у Мінську вшанували пам'ять загиблих протестувальників. Окрім цього, силовики затримали кількох членів Координаційної ради.

Про те, що відбувається в 16-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу .

Читать полностью: https://news.tut.by/society/697846.htmlПро те, що відбувається в 16-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу .

​Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео

У Мінську затримали членів координаційної ради

У Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.

Зверніть увагу! Створена опозиційними силами Білорусі Коодинаційна рада має на меті забезпечити мирну передачу влади в країні. Окрім цього, організація вже розпочала підготовку до референдуму про зміни Конституції Білорусі, аби анулювати повноваження депутатів всіх рівнів.

Марія Колесникова відреагувала на Лукашенка з автоматом

Опозиціонерка Марія Колесникова на пресконференції Координаційної ради наголосила, що дивно, коли глава держави бігає "в дуже дивному одязі із зброєю" в центрі Мінська.

Якщо він вважає, що його обрало 80% білоруського народу, чому він в страху ховається за колючим дротом і цими ланцюгами "красенів", – сказала Колесникова.

Окрім цього, вона зазначила, що факт передачі зброї неповнолітньому вимагає перевірки і реакції компетентних органів. Ввечері 22 серпня Лукашенко з'явився біля Палацу Незалежності. Він тримав автомат в руках. Неповнолітнього сина президента Колю перевдягли у форму спецназівця і дали йому зброю.

Затримання співголови страйкому "Білоруськалій"

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Співголову страйкому "Білоруськалій" Анатолія Бокуна викликали в міліцію. За інформацією страйкового комітету шахтарів, він зайшов в будівлю приблизно о 11:20. Опісля його телефон перестав відповідати.

За попередньою інформацією, йому теж хочуть "приписати" організацію і участь в несанкціонованих масових заходах. Такі протоколи мають намір скласти на всіх членів страйкому ВАТ "Білоруськалій".



Анатолій Бокун / Фото "Лідер-пресс"

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Протестувальники вшанували пам'ять загиблих під час мітингів

Біля станції метро "Пушкінська" у Мінську зранку 24 серпня відбулась акція, на якій вшанувалм пам'ять загиблих під час протестів у Білорусі. Незважаючи на дощ, на траві сиділи люди, одягнені у чорне.

Організатор акції "Білоруський живопис. Літо 2020" Катерина розповіла, що вони порівняли бійців ОМОНу з художниками. Їх живопис – це синці на тілах протестувальників.



Акція "Білоруський живопис. Літо 2020" / Фото TUT.by



Білоруси кладуть квіти загиблим протестувальникам / Фото TUT.by

Білоруський університет мітингує

Співробітники Білоруського державного університету знову вийшли на площу. За наявною інформацією, після того, як туди приїхав тонований бус, всі розійшлися. Затримань не було.



Протест університету / ФотоTUT.by

В Білорусі поховали загиблого протестувальника

24 серпня у місті Жабинка близько 100 людей прийшли на похорон Геннадія Шутова. Силовики поранили чоловіка з вогнепальної зброї в голову під час акції протесту 11 серпня в Бресті. На церемонію зібралися рідні, близькі, друзі та байкери з декількох білоруських мотоклубів.



Похорон Геннадія Шутова / ФотоTUT.by



Похорон загиблого протестувальника в Білорусі / Фото TUT.by

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