У Білорусі затримали членів Координаційної ради: що відомо
У Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці.
Ковалькову та Дилевського затримали на прохідній МТЗ
Ковалькову та Дилевського силовики затримали на прохідній заводу МТЗ. Про це інформує телеграм-канал NEXTA.
До теми Перше засідання Координаційної ради Тихановської: які вимоги щодо зміни влади висунула опозиція
За попередньою інформацією, їх звинуватили в організації несанкціонованих мітингів та повезли у невідомому напрямку. Затримання членів Координаційної ради зняли на відео очевидці.
Прокуратура порушила справу проти Координаційної ради
Зазначимо, що створена опозиційними силами Білорусі Коодинаційна рада має на меті забезпечити мирну передачу влади в країні. Проти новоствореного органу прокуратура Білорусі уже порушила справу – за начебто спробу захоплення влади. У Раді запевняють, що діють законно і жодної загрози нацбезпеці країни не становлять.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись вибори президента. Згідно з офіційними результатами, переможцем голосування є Олександр Лукашенко.
- Білоруси назвали вибори сфальсифікованими і вийшли з протестами на вулиці.
- Проти мирних демонстрантів "кинули" силовиків. Загинули щойнаменше 4 людини, більше ніж тисяча – постраждали.
- Затримали понад 7 тисяч осіб.
- Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська через тиск виїхала до Литви.
- З 11 серпня в країні стартував загальнонаціональний страйк.