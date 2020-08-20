Білоруська влада миттєва відреагувала на створення координаційної ради опозиції, що має на меті гарантувати демократичну передачу влади. Білоруська прокуратура кваліфікувала це як "захоплення державної влади".

Створення й діяльність координаційної ради спрямовані лише на захоплення влади, заявив генпрокурор Білорусі Олександр Конюк. Його цитує видання Sputnik.

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Також це спрямовано на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу,

– заявив Конюк.

Ця стаття стосується закликів до завдання шкоди нацбезпеці Білорусі. Як правило, справами за цією статтею займається КДБ. Покарання тут передбачене терміном від 3 до 5 років за ґратами.

Коротко про координаційну раду: