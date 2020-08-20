Прокуратура Білорусі розслідує "захоплення влади": що відомо
Білоруська влада миттєва відреагувала на створення координаційної ради опозиції, що має на меті гарантувати демократичну передачу влади. Білоруська прокуратура кваліфікувала це як "захоплення державної влади".
Створення й діяльність координаційної ради спрямовані лише на захоплення влади, заявив генпрокурор Білорусі Олександр Конюк. Його цитує видання Sputnik.
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Також це спрямовано на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу,
– заявив Конюк.
Ця стаття стосується закликів до завдання шкоди нацбезпеці Білорусі. Як правило, справами за цією статтею займається КДБ. Покарання тут передбачене терміном від 3 до 5 років за ґратами.
Коротко про координаційну раду:
- Її ініціювала кандидатка у президенти Світлана Тихановська. Метою роботи органу є проведення нових виборів президента Білорусі й мирна передача влади.
- До цієї ради увійшли довірені особи опозиційних політиків, ексміністр культури Павло Латушко й інші культурні й політичні діячі Білорусі.
- Перше засідання координаційної ради відбулося 19 серпня. На ньому схвалили резолюцію органу й обрали президію ради.