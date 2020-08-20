У Білорусі 19 серпня відбулося перше засідання Координаційної ради опозиції. Його ініціатором стала кандидатка у президенти та головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська. За підсумками засідання ухвалили резолюцію та обрали президію КР.

Підсумки першого засідання Координаційної ради опозиції

Відповідна інформація з’явилася на сайті Координаційної ради. Також про результати засідання повідомив телеграм-канал "Страна для жизни", що став медіа-майданчиком для Тихановської.

До теми Мета – нові вибори та передача влади, – Координаційна рада у Білорусі зібрала пресконференцію

На чому наполягають члени Конституційної ради

На припиненні політичного переслідування, порушенні кримінальних справ і притягненні винних до відповідальності.

На звільненні всіх політичних в'язнів, скасуванні неправомірних судових постанов, виплаті компенсацій усім потерпілим.

На визнанні виборів 9 серпня 2020 року недійсними, проведенні нових виборів за міжнародними стандартами з новим складом всіх комісій з виборів, включно з Центральною комісією.

Основні тези ухваленої резолюції

Координаційна рада ставить собі за мету пошук шляхів для подолання політичної кризи в Білорусі та забезпечення згоди в суспільстві на підставі Конституції.

9 серпня 2020 року на виборах президента Республіки Білорусь було зафіксовано численні порушення виборчого законодавства.

З моменту початку виборчої кампанії з політичних мотивів було затримано та заарештовані понад 7 тисяч білоруських громадян.

Правоохоронні органи застосовували до учасників акцій неприпустиме насильство, що призвело до людських жертв. Щодо затриманих застосовували тортури.

Народ втратив довіру до чинної влади та вимагає її відставки.

Багато іноземних держави не визнали результати виборів президента Республіки Білорусь.

Також у резолюції сказано, що до призначення нових виборів і виконання інших вимог білоруський народ продовжить реалізовувати свої цивільні права, гарантовані Конституцією – з метою відновлення законності та справедливості.

Мовиться про такі права:

право на працю та право на страйк

заборона примусової праці;

право на мирні акції;

право на судовий захист;

право на вільне вираження думок і переконань;

право на отримання повної та достовірної інформації;

право на розпорядження своєю власністю.

Президіум Конституційної ради

Крім того, під час засідання було обрано президію ради. Так, під час засідання члени ради пропонували кандидатури, які вони хотіли б бачити в президії. Свої пропозиції щодо складу оприлюднила також і Світлана Тихановська.

В результаті в номінацію потрапили 14 кандидатів. Після цього відбулося голосування, на якому пропонували вибрати 7 членів президії.

Хто увійшов до президії Конституційної ради

Світлана Алексієвич, письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури;

Лілія Власова, міжнародна медіаторка, юристка;

Сергій Дилевський, представник страйкому Мінського тракторного заводу;

Максим Знак, юрист, адвокат;

Ольга Ковалькова, довірена особа Світлани Тіхановської;

Марія Колесникова, координаторка штабу Віктора Бабарико;

Павло Латушко, колишній міністр культури, надзвичайний повноважний посол.

Робочі групи

Члени ради також сформували шість робочих груп, що мають займатися найгострішими для Білорусі сьогодення питаннями.

Мовиться про:

порушення прав людини і насильство під час мирних демонстрацій,

проблеми регіонів,

питання страйків,

комунікацію з органами влади/елітами/молоддю,

фальсифікації на минулих виборах,

комунікацію та цінності білоруського суспільства.

Зверніть увагу Лукашенко про Координаційну раду опозиції: Це спроба захоплення влади

Детальніше про Координаційну раду

Її ініціювала кандидатка у президенти Світлана Тихановська.

Метою роботи органу є проведення нових виборів президента Білорусі та мирна передача влади. Жодної іншої політичної програми або програми реформ у ради немає.

Жодної іншої політичної програми або програми реформ у ради немає. Білоруська опозиція підкреслює, що це єдиний представницький орган білоруського суспільства.

Він має забезпечити не лише передачу влади, а і згоду в суспільстві, а також нормальну життєдіяльність держави у перехідний період , щоб не було хаосу та свавілля.

, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас орган створили для захисту суверенітету та незалежності Республіки Білорусь.

Наразі склад Координаційної ради ще не сформовано повністю. За задумом Тихановської, туди мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства.

До речі Тихановська записала нове звернення: цього разу до лідерів Європи – відео

Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.

Крім того, лідери Євросоюзу не визнають результатів виборів і запроваджують проти білоруських посадовців санкції.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.