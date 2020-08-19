Держави Євросоюзу не визнають результати виборів президента в Білорусі. Місцевій владі вони рекомендують розпочати перемовини з опозицією, а інші країни застерігають від втручань. Крім того, ЄС обіцяє підтримати білорусів фінансово та накласти санкції на відповідальних за фальсифікації й насильство.

Євросоюз не визначає виборів у Білорусі

ЄС сформував свою позицію щодо результатів виборів президента в Білорусі, пише Focus.

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Глави Євросоюзу підтримують мирних протестувальників та закликають керівництво Білорусі відмовитися від насильства та розпочати діалог з опозицією.

Крім того, в ЄС висловили впевненість, що білоруси мають самі вибрати шлях, яким піде країна. Також вони застерегли інші країни, зокрема Росію, від втручань у ситуацію в Білорусі.

Та запроваджує санкції

ЄС незабаром введе санкції проти білоруських посадових осіб "за насильство, репресії та фальсифікацію виборів". Обмеження не стосуватимуться простих білорусів. Про те, чи вводити санкції проти Лукашенка, ще не обговорювали.

Та фінансову підтримку

Європейська комісія також виділить 53 мільйонів євро для підтримки білорусів:

1 мільйон євро скерують на підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа;

2 мільйони – на допомогу жертвам репресій та неприйнятного насилля зі сторони держави;

50 мільйонів – на невідкладну підтримку боротьби з коронавірусом для системи охорони здоров'я.

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