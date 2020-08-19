Тільки шляхом демократичного процесу, який гарантуватиме свободу, громадяни можуть визначити майбутнє Білорусі.

Проте є підстави побоюватися іноземного вторгнення до Білорусі. Про це повідомив президент Європейського парламенту Давид Сассолі.

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Він запевнив, що метою Європейського союзу є підтримка заклику народу Білорусі до якомога швидшого проведення нових виборів. А також гарантія того, що акти насильства та катувань будуть розслідуванні та покарані.

Ми європейці, єдині в стурбованості та тривозі. Я вважаю, що наш обов'язок – зробити все можливе для зупинки цього насильства та притягнення винуватців до відповідальності,

– заявив Давид Сассолі.

Від імені Європарламенту Давид Сассолі закликав Раду ЄС застосувати санкції для покарання серйозних порушень прав людини, які мали місце під час протестів у Білорусі.

ВІн додав, що вони можуть включати замороження активів тих, хто зловживає своєю владою і порушує основні свободи.

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Сассолі зазначив, що єдиний життєздатний спосіб мирного вирішення ситуації в Білорусі – це діалог з участю всіх зацікавлених сторін.