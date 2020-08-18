Ситуація в Білорусі стає дедалі напруженішою. Лукашенку не вдається придушити протести, а Росія наповнює країну військовими. Чим все це може закінчитись – читайте у статті.

Низка ЗМІ повідомили про те, що до білоруського кордону із Смоленську й Санкт-Петербургу рухаються колони автозаків без розпізнавальних знаків. Людям вдалося побачити, що всередині знаходяться особи у чорному камуфляжі.

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Куди їхали російські військові?

Ці машини мають ґратки на вікнах і схожі на транспорт, який використовує Росгвардія на масових заходах.

За чотири години дороги Псков – Санкт-Петербург зустрів приблизно 30-40 "Уралів", що рухаються без номерів. Були ще машини типу Hummer. Частина була пофарбованою у камуфляж, частина – як у ОМОНу. Всі – без номерів. Думаю, їдуть до кордону з Білоруссю,

– розповів журналістам чоловік.

Дивіться відео, як очевидці зафіксували рух колон:

Але насправді це були не автозаки, а військові автомобілі із особовим складом, запевняє дипломат, посол України в Республіці Білорусь у 2010-11 роках, Роман Безсмертний. Експерт у коментарі для сайту 24 каналу пояснив, що у методиці маркування транспорту російського ОМОНу й військових авто є категоричні розходження.

На автомобілях зняли номери, але були помітні знаки військових частин,

– підкреслив Безсмертний.

Він також повідомив, що знає точно куди направлялись транспорті колони – їх місце призначення казарми Вітебської й Гомельської десантно-штурмової бригади. Зі слів експерта, в Білорусь було направлено 1200 військових.

Роман Безсмертний / Фото із його сторінки у Facebook

Вони їхали на зміну військовослужбовцям, які там розташовувались, але днями їх було перекинуто у Гродненську область, нібито через те, що у тому районі з’явилась якась небезпека.

Скільки в Білорусі російських солдатів?

За різними оцінками на території Білорусі знаходяться від 14 до 16 тисяч російських військовослужбовців. Таку цифру назвав у коментарі для сайту 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

Вислів "Путін, введи війська" неактуальний в Білорусі, тому що вони вже введені,

– акцентував Жданов.

Зі слів експерта, у 2014 році Росія перекинула 5-6 тисяч військовослужбовців в Білорусь (льотчики, обслуга й охорона), а у 2017 році в Білорусі залишилась ціла російська дивізія, яка брала участь у навчаннях "Захід-2017". Військових розділили на сім полігонів.

Олег Жданов / Фото УНІАН

Роман Безсмертний також підтвердив, що на території Білорусі знаходяться тисячі російських військових: "10 тисяч було точно, а тепер більше".

Ще з часів СРСР там лишились авіаційні бази, які зараз належать Російській Федерації. Крім того, Лукашенко нещодавно дозволив збудувати третю військову базу, розповів Роман Безсмертний, її використовують як перевалочний пункт.

Але президент Білорусі все заперечує. Лукашенко заявив, що на авіаційних військових базах в Білорусі перебувають переважно місцеві громадяни, а існування третьої він взагалі заперечує. "Це фейк", запевнив диктатор.

Блеф Лукашенка зрозумілий, якщо світ й білоруси будуть знати, що вторгнення російських військ вже давно відбулось й вони лише чекають на команду із Кремля, це лише підкине дров у вогонь.

На території Білорусі є велика кількість російського ОМОНу. Вони перебувають в країні на підставі домовленостей Лукашенка й Путіна у рамках так званої Союзної держави.

Спецпризначенці брали участь у придушені протестів по всій території Білорусі. Це було зафіксовано у Гомелі, Бресті й Мінську, розповів Роман Безсмертний. "Половина ОМОНівців в Білорусі – це росіяни. Своїми силами білоруський спецназ не впорався б із такою кількістю протестів по всій країні – їх склад усього 1500 осіб".

Чи відчувають білоруси загрозу зі сторони Росії?

Всі опитані експерти, з якими поспілкувався журналіст сайту 24 каналу, вважають, що білоруси не відчувають загрозу зі сторони Російської Федерації.

Небезпеку, на жаль, не відчувають. Більше того, частина опозиційних лідерів не проти інтеграції з Москвою,

– заявив білоруський політичний експерт Ігар Тишкевіч.

Ігар Тишкевіч / Фото Укрінформ

В Білорусі є два опозиційних крила – національно-демократичне, до якого відносять таких політиків як Статкевич, Некляєв, Санніков. Навіть вони обережно говорять на тему Росії, пояснює Роман Безсмертний.

Інше крило експерт назвав буржуазним: "Вони взагалі несуть проросійські цінності. До нього відносяться Тихановський, Бабарико, Цепкало. Їх бізнес й діяльність сформований на російському капіталі".

У цьому і полягає уся складність ситуації в Білорусі. Навіть якщо країні нарешті вдасться позбутися диктатора Лукашенка, який вже 26 років править країною із допомогою Кремля, до влади можуть прийти інші проросійські політики, які поведуть Мінськ до ще більшої інтеграції із Москвою.

Вряд чи білоруси будуть щасливі, якщо їх незалежна країна перетвориться у ще одну область Російської Федерації. Аналітики зазначають, що більшість білорусів хоч і не погано ставляться до Росії, але все таки вважають, що Білорусь – це незалежна держава.

"Ми розберемось без Путіна", – таке гасло було серед людей, які прийшли на опозиційний мітинг.

Сьогоднішній менталітет білорусів можна порівняти із тим, який був в українців у 2004 році.

Безсмертний підкреслив, що Білорусь зараз знаходиться на етапі возведення монументу білоруській нації і формування такої цінності як право вибору.

Україна цей шлях розпочала із Помаранчевої революції. Ми тоді теж не відчували, що Росія стане ворогом. Зараз ми вже маємо іншу думку, адже пройшли через Революцію Гідності, після якої Росія анексувала Крим й нав’язала затяжну війну на Донбасі. Білорусів чекатиме аналогічний вибір – незалежність або окупація, яка не обов’язково буде із застосуванням армії.

Чи є небезпека для України?

Україна абсолютно не готова до оборони на білоруському кордоні, запевняє колишній посол в Білорусі Роман Безсмертний: "А це тисяча кілометрів. Так, там болота й ліси, але є 12 офіційних переходів і українській владі необхідно терміново легалізувати режим кордону".

Дипломат повідомив, що на Заході від України чекали дуже активної позиції по ситуації в Білорусі, але наша влада пізно стартувала.

Лише 17 серпня президент Володимир Зеленський зібрав на закрите засідання силовиків. І говорили вони про Білорусь. Українська влада також викликала білоруського посла для консультацій. Все це говорить про те, що є серйозна небезпека.