В Білорусі 16 серпня йде вже восьмий день масових протестів проти режиму Лукашенка. Цього дня у Мінську заплановано кілька акцій – провладна та протестні. Так, перед будинком уряду у Мінську влада організовує мітинг на підтримку Олесандра Лукашенка. А ось проспектом Незалежності в білоруській столиці має пройти історичний марш "За свободу". Його організовують протестувальники.

Головне про те, як проходить восьмий день масових протестів у Білорусі, зібрав 24 канал.

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Що відбувається у Білорусі сьогодні

"Антимайдан" Лукашенка

Під будинком уряду у Мінську на 12:00 запланований мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка. На нього бюджетників звозять зі всієї Білорусі. Цілі колони автобусів їдуть із Гродно, Вітебська та інших міст Білорусі. Людей зганяють на захід, використовуючи погрози та заохочення.

Приміром, людям казали, що в разі відмови брати участь в акції, їх звільнять з роботи. Зафіксовані також випадки, коли людей заманювали в автобус, обіцяючи безкоштовний концерт у Мінську.

Очевидці зафіксували велетенську колону автобусів, що рухалася в напрямку Мінська з Гомельської області. У цій колоні вони налічили аж 52 автобуси.

Колона автобусів з Гомельської області: відео

Окрім того, на проспект Незалежності невідомо, для чого, стягують сільськогосподарську техніку. Зауважимо, що саме цим проспектом збираються йти протестувальники під час "історичної" мирної ходи "За свободу".



Сільськогосподарська техніка на вулицях Мінська

Цікаво, що близько полудня журналісти помітили на площі Незалежності лімузин із кортежу Лукашенка. Ймовірно, він братиме участь у мітингу на свою підтримку. У соцмережах жартують, що Лукашенко зібрався особисто вмовляти людей не відвертатися від нього.

Лукашенко може виступати на мітингу, приїхав його лімузин: відео

Станом на 12:00 на мітингу на підтримку Лукашенка зібралося небагато людей. Дехто поодиноко вигукує гасло: "За батьку!".



Люди на мітингу за Лукашенка



Мітинг за Лукашенка поки виглядає так

Мітинг за Лукашенка, початок: відео

Зауважимо, що в центрі Мінська також помітили дивну групу людей. Журналісти припускають, що це білоруський варіант "тітушок".



Дивна група людей у центрі Мінська

Люди, що приєдналися до мітингу на підтримку Лукашенка мають свої гасла. Вони вигукують "Білоруси, отямтеся", "Кохану не віддам", "За батьку!" тощо. Біля стадіону "Динамо" ці люди навіть сформували колону, якою, ймовірно, рушать на місце проведення мітингу.

Історична хода "За свободу"

Своєю чергою, протестувальники мають власний план дій. Так, 16 серпня вони хочуть провести в Мінську історичний марш "За свободу". Чому історичний? Бо сподіваються, що в ньому візьмуть участь рекордна кількість жителів столиці.

Захід запланований на 14:00. Люди мають пройти проспектом Незалежності до стели, що розташована в центрі Мінська.

Тим часом білоруси з інших регіонів планують вийти на центральні площі своїх міст та висунути центральній владі низку вимог.

Які вимоги збираються висунути білоруси:

Звільнення усіх політв’язнів та затриманих за участь у протестах громадян.

Олександр Лукашенко має піти з посади президента.

Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах затриманих на протестах білорусів.

Дружину і дітей Цепкала кілька годин не випускали з Росії

Дивний інцидент трапився із сім’єю білоруського опозиціонера Валерія Цепкала. Сам він – у Києві, а його сім’я – дружина Вероніка з малими дітьми – досі перебували у Москві. Туди вони втекли від можливих політичних переслідувань.

Відтак, в ніч на 16 серпня Вероніка Цепкало з дітьми вирішила перетнути російсько-український кордон. Їй вже і поставили печатку в паспорті, і відправили у нейтральну зону, як раптом – росіяни повернули сімейство та кілька годин протримали їх на кордоні.

Валерій Цепкало заявляв про можливий тиск з боку Росії, але під ранок написав у своїх соцмережах, що все обійшлося. Його дружину та дітей таки пустили в Україну.

Зауважимо, що проти Цепкала у Білорусі відкрили кримінальну справу за хабарництво. Від 15 червня він вже оголошений у розшук Російською Федерацією. Затримання його дружини та дітей, а також їх рішення про подальшу втечу в Україну може залежати від цього.

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