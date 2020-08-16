Вероніка Цепкало з дітьми кілька годин пробула на російсько-українському кордон в ніч на 16 серпня. Втім, її все ж таки випустили з Російської Федерації, вона прямує в бік України.

Про це на своїй фейсбук сторінці повідомив її чоловік, білоруський опозиціонер Валерій Цепкало. Раніше він переймався, що його дружина та діти перебували на кордоні понад 2 години. Він заявляв, що російські прикордонники повернули її з нейтральної зони вже після того, як поставили у паспорті печатку про перетин кордону.

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Втім, станом на 9 ранку Цепкало заявив, що все гаразд. Його дружина та діти прямують в бік України.

Доброго ранку! У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації в напрямку України!

– написав він.

Зауважимо, що сім’я Валерія Цепкала перетинала російсько-український кордон на пункті переходу "Троєбортне".

Зверніть увагу! І сам Валерій Цепкало, і його дружина Вероніка покинули Білорусь транзитом через Росію. Білоруський політик опинився у Києві 2 серпня. Тоді він заявив, що у Білорусі його можуть арештувати. Дружина Цепкала, Вероніка, разом з дітьми покинула Білорусь 9 серпня та попрямувала у Москву. На такий крок вона теж наважилась через страх кримінального переслідування.

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