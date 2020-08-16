Дружину та дітей білоруського опозиціонера Цепкала таки впустили в Україну
Вероніка Цепкало з дітьми кілька годин пробула на російсько-українському кордон в ніч на 16 серпня. Втім, її все ж таки випустили з Російської Федерації, вона прямує в бік України.
Про це на своїй фейсбук сторінці повідомив її чоловік, білоруський опозиціонер Валерій Цепкало. Раніше він переймався, що його дружина та діти перебували на кордоні понад 2 години. Він заявляв, що російські прикордонники повернули її з нейтральної зони вже після того, як поставили у паспорті печатку про перетин кордону.
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Втім, станом на 9 ранку Цепкало заявив, що все гаразд. Його дружина та діти прямують в бік України.
Доброго ранку! У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації в напрямку України!
– написав він.
Зауважимо, що сім’я Валерія Цепкала перетинала російсько-український кордон на пункті переходу "Троєбортне".
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Хто такий Валерій Цепкало: коротко
- Він – колишній глава Білоруського парку високих технологій – спеціального податково-правового режиму, метою якого є створення сприятливих умов для розробки в країні програмного забезпечення, інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
- Цепкало також є кандидатом юридичних наук в галузі міжнародного права. Має ранг надзвичайного і повноважного посла. Приміром, з 24 лютого 1997 по 2 квітня 2002 року обіймав посаду посла Республіки Білорусь в США і Мексиці.
- Коли Цепкало заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Білорусі, то експерти вважали його найсерйознішим реальним суперником Лукашенка.
- Втім, Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі, нарахувавши менше 100 тисяч достовірних підписів за нього.
- Дружина Цепкала – Вероніка – брала активну участь у передвиборчій кампанії Світлани Тихановської, навколо якої об’єдналися незареєстровані кандидати та опозиційні сили.