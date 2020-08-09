Вероніка Цепкало – одна із соратниць головної конкурентки Олександра Лукашенка на виборах Світлани Тихановської та дружина екскандидата у президенти Валерія Цепкала – виїхала з країни через страх кримінального переслідування. Наразі вона перебуває у Москві. Спершу інформацію поширили російські ЗМІ, згодом її підтвердили й у штабі Тихановської.

Соратниця опозиційної кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської покинула країну, повідомляли російські ЗМІ.

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Згодом "Дождь" уточнив, що Вероніка Цепкало вже у Москві. У штабі Тихановської теж підтвердили – Цепкало виїхала з країни й голосуватиме в Москві.

Ми поважаємо рішення Вероніки, ситуація непроста. Ми вважаємо, що кожен має право оцінювати ризики для себе самостійно,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі проходять шості вибори президента. Серед основних кандидатів – Олександр Лукашенко та Світлана Тихановська.

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