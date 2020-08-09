Вероника Цепкало – одна из соратниц главной конкурентки Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской – выехала из страны из-за страха уголовного преследования. Сейчас она находится в Москве. Сначала информацию распространили российские СМИ, впоследствии ее подтвердили и в штабе Тихановской.

Соратница оппозиционной кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской покинула страну, сообщали российские СМИ.

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Впоследствии "Дождь" уточнил, что Вероника Цепкало уже в Москве. В штабе Тихановской тоже подтвердили – Цепкало выехала из страны и будет голосовать в Москве.

Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем, что каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно,

– говорится в заявлении.

Напомним, 9 августа в Беларуси проходят шестые выборы президента. Среди основных кандидатов – Александр Лукашенко и Светлана Тихановская.

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