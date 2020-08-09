Соратница Тихановской покинула Беларусь из-за страха преследований: сейчас она в Москве
Вероника Цепкало – одна из соратниц главной конкурентки Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской – выехала из страны из-за страха уголовного преследования. Сейчас она находится в Москве. Сначала информацию распространили российские СМИ, впоследствии ее подтвердили и в штабе Тихановской.
Соратница оппозиционной кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской покинула страну, сообщали российские СМИ.
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Впоследствии "Дождь" уточнил, что Вероника Цепкало уже в Москве. В штабе Тихановской тоже подтвердили – Цепкало выехала из страны и будет голосовать в Москве.
Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем, что каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно,
– говорится в заявлении.
Напомним, 9 августа в Беларуси проходят шестые выборы президента. Среди основных кандидатов – Александр Лукашенко и Светлана Тихановская.
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Что известно о Веронике Цепкало?
Жена экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия Беларуси отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты.
В конце июля он был вынужден уехать из страны вместе с двумя детьми – сначала в Москву, затем в Киев.
После этого Вероника Цепкало возглавила объединенный штаб Тихановской.