В Беларуси 9 августа официально начались выборы президента страны. Голосование на 5 767 избирательных участках стартовало в 8:00 и завершится в 20:00.

Как белорусы выбирают президента и есть ли нарушения на участках – читайте в материале 24 канала.

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Президентские выборы в Беларуси стартовали

Отметим, что досрочное голосование за президента Беларуси началось еще 4 августа. В целом ожидается, что на нынешних выборах смогут проголосовать примерно 6,8 миллиона белорусов. Если более чем половина граждан, которые примут участие в выборах, проголосуют за одного кандидата, то он будет победителем.

Для голосования также создали 44 участка за рубежом. В Украине проголосовать можно в диппредставительстве Беларуси в Киеве.

Предварительные результаты ЦИК должна объявить ближе к полуночи.

Интересно! Второй тур президентских выборов в Белоруссии проводился лишь в 1994 году. В других случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим отрывом.

Кто борется за президентское кресло

В 2020 году желающих побороться за президентское кресло оказалось немало. Правда, не всем оппозиционерам действующего президента удалось стать кандидатами в президенты. Это объясняется тем, что белорусская власть негативно настроена против оппозиции Лукашенко и не гнушается такими средствами, как угрозы и аресты.

К примеру, сразу двое потенциальных кандидатов в президенты стали жертвами преследований. Говорится о:

Оппозиционер Валерий Цепкало собирался баллотироваться на будущих президентских выборах в Беларуси. Впрочем, его кандидатуру не зарегистрировала ЦИК. Впоследствии он узнал, что его могут арестовать, а жену – лишить родительских прав. После этого Цепкало вместе с детьми уехал сначала в Москву, но потом перебрался в Киев.

Другого оппонента Лукашенко Сергея Тихановского арестовали из-за митинга, который состоялся 27 мая в Могилеве. Он до сих пор находится в следственном изоляторе Минска. Добавим, что накануне выборов его жена, которая решила баллотироваться вместо мужа, вывезла детей в ЕС. Произошло это из-за угроз лишить ее родительских прав.

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Так, кандидатами на президентских выборах в Беларуси стали:

действующий президент Беларуси Александр Лукашенко;

жена политзаключенного Светлана Тихановская;

экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая;

сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев;

глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Неспокойная неделя накануне выборов

Избирательная кампания 2020 года сопровождалась массовыми протестами. Митинги начались еще на этапе сбора подписей. После того как Цепкало и Бабарико отказали в регистрации, люди стали выходить на улицы, выстраиваясь в так называемые цепи солидарности.

За время избирательной кампании, по данным местных правозащитников, силовики задержали около 1,4 тысячи человек, несколько сотен были арестованы. Международные правозащитные организации призывали белорусские власти освободить задержанных и прекратить репрессии в отношении гражданского общества.

Больше о том, как проходили предыдущие выборы в Беларуси – читайте по ссылке.