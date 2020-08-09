Под баян и с цветами: Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Беларуси – видео
Действующий белорусский президент Александр Лукашенко уже проголосовал на выборах. Он пришел на участок вместе с младшим сыном Николаем. Под помещением его уже ждали журналисты и дети с цветами. К участку Лукашенко шагал под музыкальный аккомпанемент – его визит музыканты сопровождали игрой на баяне.
Общение Лукашенко с членом избирательной комиссии и непосредственно само голосование действующего президента Беларуси журналисты фиксировали на камеры. Соответствующие видео распространяет телеграмм-канал Пул N3.
Актуально "Циферки есть, лучше их заучить": на участке в Минске провели репетицию "победы" Лукашенко
Так, члены избирательной комиссии Лукашенко вручил цветы, а журналистов, которые снимали весь процесс, поблагодарил за фото и пошутил: "За мой счет".
Как Лукашенко прибыл на участок: видео
Кроме того, Лукашенко успели спросить, на какую международную оценку выборов он рассчитывает, в частности, – со стороны западных партнеров и поступят ли оттуда сновакак ие-то заготовленные шаблоны".
Если честно, все что заготовлено я уже прочитал. Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут "молодцы, белорусы". Политика – это борьба. А для нас – искусство возможного,
– ответил Лукашенко, и после этих его слов раздались аплодисменты.
Он добавил, что Беларусь не хочет, чтобы о ней говорили плохо. Впрочем, Лукашенко заявил, что "собирается учитывать исключительно интересы белорусского народа".
Лукашенко проголосовал на выборах в Беларуси и был в хорошем настроении
"Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Беларусь не будет втянута в хаос и гражданскую войну после выборов", – отметил он.
Как Лукашенко проголосовал на выборах: видео
Что известно о выборах президента в Беларуси:
- Выборы президента Беларуси проходят 9 августа.
- ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов для участия в них.
- Главная борьба будет продолжаться между действующим главой государства Александром Лукашенко и оппозиционером Светланой Тихановской.
- Голосование на 5 767 избирательных участках стартовало в 8:00 и завершится в 20:00. В целом ожидается, что на нынешних выборах смогут проголосовать примерно 6,8 миллиона белорусов.
- Основному дню голосования 9 августа предшествовало 5 досрочных. За это время в голосовании приняли участие 41,7% избирателей.
- Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.
- Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента.