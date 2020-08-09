Действующий белорусский президент Александр Лукашенко уже проголосовал на выборах. Он пришел на участок вместе с младшим сыном Николаем. Под помещением его уже ждали журналисты и дети с цветами. К участку Лукашенко шагал под музыкальный аккомпанемент – его визит музыканты сопровождали игрой на баяне.

Общение Лукашенко с членом избирательной комиссии и непосредственно само голосование действующего президента Беларуси журналисты фиксировали на камеры. Соответствующие видео распространяет телеграмм-канал Пул N3.

Актуально "Циферки есть, лучше их заучить": на участке в Минске провели репетицию "победы" Лукашенко

Так, члены избирательной комиссии Лукашенко вручил цветы, а журналистов, которые снимали весь процесс, поблагодарил за фото и пошутил: "За мой счет".

Как Лукашенко прибыл на участок: видео

Кроме того, Лукашенко успели спросить, на какую международную оценку выборов он рассчитывает, в частности, – со стороны западных партнеров и поступят ли оттуда сновакак ие-то заготовленные шаблоны".

Если честно, все что заготовлено я уже прочитал. Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут "молодцы, белорусы". Политика – это борьба. А для нас – искусство возможного,

– ответил Лукашенко, и после этих его слов раздались аплодисменты.

Он добавил, что Беларусь не хочет, чтобы о ней говорили плохо. Впрочем, Лукашенко заявил, что "собирается учитывать исключительно интересы белорусского народа".



Лукашенко проголосовал на выборах в Беларуси и был в хорошем настроении

"Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Беларусь не будет втянута в хаос и гражданскую войну после выборов", – отметил он.

Как Лукашенко проголосовал на выборах: видео

Что известно о выборах президента в Беларуси: