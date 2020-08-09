На одном из избирательных участков Минска члены комиссии провели так называемую "репетицию" объявления результатов голосования. Во время нее членам комиссии озвучивают количество голосов, отданных за каждого кандидата в президенты. Лидирует, по сценарию, конечно, действующий президент Александр Лукашенко.

Аудиозапись со странной репетицией подсчета голосов в сеть выложило сообщество "Честные люди" на своем ютюб-канале.

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Что известно об этом инциденте

Он произошел на участке в Минске, что расположена на территории гимназии №39.

На репетиции нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко победил с результатом в 952 голоса. А вот результаты его соперников таковы: Андрей Дмитриев набрал 64 голоса, Анна Канопацкая – 16, Светлана Тихановская – 102 и Сергей Черечень – 18.

Все вам дали уже теперь. Ваши циферки вам все известны, уже сейчас. Вы можете их заучить максимально, насколько это возможно. Или заготовка должна быть незаметной,

– звучит в аудиозаписи.

Выглядит все так, будто комиссия уже получила цифры, которые должна назвать вечером 9 августа, и оттачивает алгоритм действий.

Репетиция провозглашения результатов голосования на участке в Минске: аудиозапись

Что говорят в избирательной комиссии

Председатель комиссии Ирина Мисевец прокомментировала инцидент.

Объяснение достаточно простое – это запись тренинга по подсчету голосов. У нас перед любыми выборами проходит тренинг основного дня, где я провожу инструктаж, чтобы каждый член комиссии знал свою миссию,

– заявила она.

Она добавила, что таким образом комиссия отрабатывает то, как будет проходить подсчет голосов.

По словам Мисевец, цифры для такого "тренинга" она придумывает сама, для того, чтобы "люди понимали, что в будущем будет складываться".

"Это нужно, чтобы секретарь понимал, что такие цифры ему нужно составить, когда члены комиссии их будут произносить, чтобы секретарь все правильно занес в протокол", – пояснила она.

Что известно о президентских выборах в Беларуси: