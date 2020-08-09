На одній із виборчих дільниць Мінська члени комісії провели так звану "репетицію" оголошення результатів голосування. Під час неї членам комісії озвучують кількість голосів, відданих за кожного кандидата в президенти. Лідирує, за сценарієм, звісно, чинний президент Олександр Лукашенко.

Аудіозапис із дивною репетицією підрахунку голосів в мережу виклала спільнота "Чесні люди" на своєму ютюб-каналі.

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Що відомо про цей інцидент

Він трапився на дільниці у Мінську, що розташована на території гімназії №39.

На репетиції нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко "переміг" з результатом в 952 голоси. А ось результати його суперників такі: Андрій Дмитрієв набрав 64 голоси, Анна Канопацька – 16, Світлана Тихановська – 102 і Сергій Черечень – 18.

Все вам дали вже тепер. Ваші циферки вам всі відомі, вже зараз. Ви можете їх завчити максимально, наскільки це можливо. Або заготовка має бути непомітною,

– звучить в аудіозаписі.

Виглядає все так, нібито комісія вже отримала цифри, які повинна назвати увечері 9 серпня, і відточує алгоритм дій.

Репетиція проголошення результатів голосування на дільниці у Мінську: аудіозапис

Що кажуть у виборчій комісії

Голова комісії Ірина Мисевець прокоментувала інцидент.

Пояснення досить просте – це запис тренінгу за підрахунком голосів. У нас перед будь-якими виборами проходить тренінг основного дня, де я проводжу інструктаж, щоб кожен член комісії знав свою місію,

– заявила вона.

Вона додала, що таким чином комісія відпрацьовує те, як буде проходити підрахунок голосів.

За словами Мисевець, цифри для такого "тренінгу" вона придумує сама, для того, щоб "люди розуміли, що в майбутньому буде складатися".

"Це потрібно, щоб секретар розумів, що такі цифри йому потрібно скласти, коли члени комісії їх будуть промовляти, щоб секретар все правильно заніс в протокол", – пояснила вона.

Що відомо про президентські вибори в Білорусі: