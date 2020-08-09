Чинний білоруський президент Олександр Лукашенко вже проголосував на виборах. Він прийшов на дільницю разом із молодшим сином Миколою. Під приміщенням його вже чекали журналісти та діти з квітами. До дільниці Лукашенко крокував під музичний акомпанемент – його візит музиканти супроводжували грою на баяні.

Спілкування Лукашенка з членом виборчої комісії і безпосередньо саме голосування чинного президента Білорусі журналісти фіксували на камери. Відповідні відео поширює телеграм-канал Пул N3.

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Так, членкині виборчої комісії Лукашенко вручив квіти, а журналістам, що знімали весь процес, подякував за фото і пожартував: "Моїм коштом".

Як Лукашенко прибув на дільницю: відео

Окрім того, Лукашенка встигли запитати, на яку міжнародну оцінку виборів він розраховує, зокрема, – з боку західних партнерів і чи "звідти знову надійдуть якісь заготовлені шаблони".

Якщо чесно, все що заготовлено я вже прочитав. Не чекайте, що перед нами розшаркаються і скажуть "молодці, білоруси". Політика – це боротьба. А для нас – мистецтво можливого,

– відповів Лукашенко і після цих його слів залунали оплески.

Він додав, що Білорусь не хоче, аби про неї говорили погано. Втім, Лукашенко заявив, що "збирається враховувати виключно інтереси білоруського народу".



Лукашенко проголосував на виборах у Білорусі і був у доброму гуморі

"Я хочу, щоб в країні було тихо і спокійно. Білорусь не буде втягнута в хаос і громадянську війну після виборів", – зауважив він.

Як Лукашенко проголосував на виборах: відео

Що відомо про вибори президента у Білорусі: