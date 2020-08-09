Лукашенко побеждает с огромным отрывом: результаты экзитполов на выборах президента Беларуси
9 августа в Беларуси прошли очередные президентские выборы. За главную должность в стране спорили 5 кандидатов, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Совместно с голосованием провели и общенациональный екзитпол, то есть людей о сделанном выборе спрашивали на выходе из участков. Каковы его результаты – читайте дальше.
Президентские выборы в Беларуси – 2020: какими были результаты экзитполов
Результаты национального экзитпола обнародовали белорусские СМИ, в частности государственное информационное агентство БелТА. В соответствии с ним, победу одержал действующий белорусский президент Александр Лукашенко. Главную свою конкурентку и ближайшую преследовательницу он опередил аж на 72,9%.
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- Александр Лукашенко – 79,7%,
- Светлана Тихановская – 6,8%,
- Анна Канопацкая – 2,3%,
- Андрей Дмитриев – 1,1%,
- Сергей Черечень – 0,9%,
- против всех – 9,2%
К слову, "Радио Свобода" опубликовала экзитпол за пределами Беларуси. В соответствии с ним, победила Светлана Тихановська – 71,28% голосов, а Лукашенко поддержали лишь 10,09%.
Что известно про национальный екзитпол
Опрашивала избирателей Молодежная лаборатория социальных исследований при Беларусском комитете молодежных организаций (БКМО). Экзитпол заказала телерадиокомпания "Мир", которую финансирует СНГ.
В опросе задействовали 12 340 участников из 320 участков по всей стране. Интервьюеры предлагали избирателям, которые уже отдали свои голоса, пройти анонимный опрос. Задавали вопросы о том, за кого бы респондент проголосовал. Ответили на вопрос 67,6%, отказались – 32,4%. Выборка – многоступенчатая, комбинированная.
Обратим внимание, что БКМО проводила аналогичные опросы во время выборов в 2010 и 2015 годах. По словам представителя телеканала "Мир" Владимира Перцова, их результаты практически полностью совпали с итогами голосования.
Первая реакция на результаты со стороны власти
Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах спокойно принять поражение, поздравить победителя и не "будоражить" массы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Самое главное – это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не будоражить ту массу, которая его (Лукашенко – 24 канал) поддержала и которая вероятно, является готовой, если он ее призовет, выйти на площадь",
– подчеркнула она.
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Основное о выборах президента Беларуси
- Участие в выборах принимают 5 кандидатов – председатель партии Беларусская Социал-демократическая "Грамада" Сергей Черечень, жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская, эксдепутат Анна Канопацкая, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.
- Кроме вышеуказанных лиц, также заявил о желании в очередной раз поспорить за главное кресло действующий президент Александр Лукашенко. Он будет баллотироваться на 6 срок.
- Основные соперники Лукашенко – Виктор Бабарыко и Валерий Цепкало – не смогли пройти регистрацию в ЦИК. Более того, против Бабарыко возбудили уголовное дело об отмывании денег, уклонение от уплаты налогов и о даче взятки.
- Выборы президента Беларуси сопровождались масштабными митингами оппозиции, протестами против действующей власти и задержаниями неугодных режиму Лукашенко людей: от митингующих до политиков.
- Кроме того, недавно официальный Минск заявлял, что на территорию страны прибыли боевики частной военной компании "Вагнера". Их целью было дестабилизировать ситуацию перед выборами. В конце концов их беларусские силовики задержали и отправили под стражу.
- ЦИК Беларуси уже признала выборы президента состоявшимися. По данным Центризбиркома голосовать пришли более 50% избирателей. По состоянию на 16:00 явка составила 73,4%.
- В целом в списки избирателей включили более 6,84 миллиона человек, из них – почти 1,24 миллиона проживают в Минске, 5 319 – за рубежом.
- Согласно белорусским законам, победителем выборов является то лицо за которое проголосовали более 50% пришедших на участки.