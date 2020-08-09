9 августа в Беларуси прошли очередные президентские выборы. За главную должность в стране спорили 5 кандидатов, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Совместно с голосованием провели и общенациональный екзитпол, то есть людей о сделанном выборе спрашивали на выходе из участков. Каковы его результаты – читайте дальше.

Президентские выборы в Беларуси – 2020: какими были результаты экзитполов

Результаты национального экзитпола обнародовали белорусские СМИ, в частности государственное информационное агентство БелТА. В соответствии с ним, победу одержал действующий белорусский президент Александр Лукашенко. Главную свою конкурентку и ближайшую преследовательницу он опередил аж на 72,9%.

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Александр Лукашенко – 79,7%,

Светлана Тихановская – 6,8%,

Анна Канопацкая – 2,3%,

Андрей Дмитриев – 1,1%,

Сергей Черечень – 0,9%,

против всех – 9,2%

К слову, "Радио Свобода" опубликовала экзитпол за пределами Беларуси. В соответствии с ним, победила Светлана Тихановська – 71,28% голосов, а Лукашенко поддержали лишь 10,09%.

Что известно про национальный екзитпол

Опрашивала избирателей Молодежная лаборатория социальных исследований при Беларусском комитете молодежных организаций (БКМО). Экзитпол заказала телерадиокомпания "Мир", которую финансирует СНГ.

В опросе задействовали 12 340 участников из 320 участков по всей стране. Интервьюеры предлагали избирателям, которые уже отдали свои голоса, пройти анонимный опрос. Задавали вопросы о том, за кого бы респондент проголосовал. Ответили на вопрос 67,6%, отказались – 32,4%. Выборка – многоступенчатая, комбинированная.

Обратим внимание, что БКМО проводила аналогичные опросы во время выборов в 2010 и 2015 годах. По словам представителя телеканала "Мир" Владимира Перцова, их результаты практически полностью совпали с итогами голосования.

Первая реакция на результаты со стороны власти

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах спокойно принять поражение, поздравить победителя и не "будоражить" массы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Самое главное – это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не будоражить ту массу, которая его (Лукашенко – 24 канал) поддержала и которая вероятно, является готовой, если он ее призовет, выйти на площадь",

– подчеркнула она.

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