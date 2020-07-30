Главный оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская собрала, вероятно, самый массовый митинг за последние 10 лет в Минске. На встречу с кандидатом в президенты 30 июля пришло почти 30 тысяч человек.

Люди собрались в парке Дружбы народов, передает "Еврорадио". Волонтеры движения "Вясна" насчитали 34 тысячи участников митинга.

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Встреча с Тихановской состоялась через день после задержания под Минском российских наемников ЧВК "Вагнера". Заметим, что в Следственном комитете Беларуси после этого заявили: вагнеровцы могут быть связаны с лидерами оппозиции – мужем Светланы Тихановской Сергеем, который сейчас находится в СИЗО, и незарегистрированным ЦИК для участия в выборах Николаем Статкевичем.

Следовательно, официальный Минск заявляет, мол, вагнеровцы готовили массовые беспорядки и теракт в белорусской столице.

Митинг в Минске 30 июля: видео

Вы просто посмотрите, что сейчас в парке дружбы народов!

У меня мурашки по коже. Невероятно много людей. Энергетика бешеная. pic.twitter.com/B42AfjR559 — julia 97% (@j_matuzova) July 30, 2020

Новае відэа з дрону.



Мора людзей!



Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Кроме Тихановской в митинге приняла участие Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико, которого на выборы тоже не допустили. Пришла также Вероника Цепкало — жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. Они по очереди выступали перед людьми со сцены.

Тихановская отметила, что идет в президенты ради своего мужа и всех белорусов. Заметим, что Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах, пока его не отправили за решетку в СИЗО.

"Мой муж открыл людям глаза, пробудил в них смелость и веру в себя, дал надежду на перемены. Он второй месяц в СИЗО", – подчеркнула Светлана Тихановская.

Правозащитники заявили, что на акции 25 тысяч людей.



Что происходит там прямо сейчас:https://t.co/WSeX6qPC00 pic.twitter.com/5xxzkSM05D — charter97.org (@charter_97) July 30, 2020

Ее речь люди сопровождали выкриками "Свободу!", "Любим! Можам! Пераможам!".

Также во время своего выступления Тихановская обратилась к военным и правоохранителям. Она попросила их посмотреть в глаза людям и понять, что они такие же, как они.

Я только в страшном сне могла представить, к кому они этих боевиков могут привязать (к нам – 24 канал). Они говорят о какой-то революции... Боже мой, какая революция?

– вспомнила о задержанных накануне российских боевиках ЧВК "Вагнера" политик.

Оппозиционный митинг в Минске / Фото "Радио Свобода", "Еврорадио", соцсети

Важно! Митинг можно назвать самой массовой в Беларуси оппозиционной акцией за последние 10 лет.