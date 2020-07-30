Тихановская собрала десятки тысяч людей на митинге в Минске после задержания вагнеровцев
Главный оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская собрала, вероятно, самый массовый митинг за последние 10 лет в Минске. На встречу с кандидатом в президенты 30 июля пришло почти 30 тысяч человек.
Люди собрались в парке Дружбы народов, передает "Еврорадио". Волонтеры движения "Вясна" насчитали 34 тысячи участников митинга.
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Встреча с Тихановской состоялась через день после задержания под Минском российских наемников ЧВК "Вагнера". Заметим, что в Следственном комитете Беларуси после этого заявили: вагнеровцы могут быть связаны с лидерами оппозиции – мужем Светланы Тихановской Сергеем, который сейчас находится в СИЗО, и незарегистрированным ЦИК для участия в выборах Николаем Статкевичем.
Следовательно, официальный Минск заявляет, мол, вагнеровцы готовили массовые беспорядки и теракт в белорусской столице.
Митинг в Минске 30 июля: видео
Кроме Тихановской в митинге приняла участие Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико, которого на выборы тоже не допустили. Пришла также Вероника Цепкало — жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. Они по очереди выступали перед людьми со сцены.
Тихановская отметила, что идет в президенты ради своего мужа и всех белорусов. Заметим, что Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах, пока его не отправили за решетку в СИЗО.
"Мой муж открыл людям глаза, пробудил в них смелость и веру в себя, дал надежду на перемены. Он второй месяц в СИЗО", – подчеркнула Светлана Тихановская.
Ее речь люди сопровождали выкриками "Свободу!", "Любим! Можам! Пераможам!".
Также во время своего выступления Тихановская обратилась к военным и правоохранителям. Она попросила их посмотреть в глаза людям и понять, что они такие же, как они.
Я только в страшном сне могла представить, к кому они этих боевиков могут привязать (к нам – 24 канал). Они говорят о какой-то революции... Боже мой, какая революция?
– вспомнила о задержанных накануне российских боевиках ЧВК "Вагнера" политик.
Оппозиционный митинг в Минске / Фото "Радио Свобода", "Еврорадио", соцсети