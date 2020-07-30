Головна опонентка Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі, лідерка опозиції Світлана Тихановська зібрала, ймовірно, найбільш масовий мітинг за останні 10 років у Мінську. На зустріч із кандидаткою у президенти 30 липня прийшло майже 30 тисяч людей.

Люди зібралися у парку Дружби народів, передає "Єврорадіо". Волонтери руху "Вясна" налічили 34 тисячі учасників мітингу.

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Зустріч із Тихановською відбулася через день після затримання під Мінськом російських найманців ПВК "Вагнера". Зауважимо, що у Слідчому комітеті Білорусі після цього заявили: вагнерівці можуть бути пов’язані з лідерами опозиції – чоловіком Світлани Тихановської – Сергієм, який зараз перебуває у СІЗО та незареєстрованим ЦВК для участі у виборах Миколою Статкевичем.

Відтак, офіційний Мінськ заявляє, мовляв, вагнерівці готували масові заворушення та теракт у білоруській столиці.

Мітинг у Мінську 30 липня: відео

Вы просто посмотрите, что сейчас в парке дружбы народов!

У меня мурашки по коже. Невероятно много людей. Энергетика бешеная. pic.twitter.com/B42AfjR559 — julia 97% (@j_matuzova) July 30, 2020

Новае відэа з дрону.



Мора людзей!



Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Крім Тихановської у мітингу взяла участь Марія Колеснікова, представниця штабу Віктора Бабарика, якого на вибори теж не допустили. Прийшла також також Вероніка Цепкало – дружина іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала. Вони по черзі виступали перед людьми зі сцени.

Тихановська зазначила, що йде у президенти заради свого чоловіка та усіх білорусів. Зауважимо, що Сергій Тихановський планував брати участь у виборах, поки його не відправили за грати у СІЗО.

"Мій чоловік відкрив людям очі, пробудив у них сміливість і віру в себе, дав надію на зміни. Він другий місяць у СІЗО", – наголосила Світлана Тихановська.

Правозащитники заявили, что на акции 25 тысяч людей.



Что происходит там прямо сейчас:https://t.co/WSeX6qPC00 pic.twitter.com/5xxzkSM05D — charter97.org (@charter_97) July 30, 2020

Її промову люди супроводжували вигуками "Свободу!", "Любім! Можам! Пераможам!".

Також під час свого виступу Тихановська звернулася до військових і правоохоронців. Вона попросила їх подивитися в очі людям і зрозуміти, що вони такі ж, як вони.

Я тільки у страшному сні могла уявити, до кого вони цих бойовиків можуть прив’язати (до нас – 24 канал). Вони кажуть про якусь революцію… Боже мій, яка революція? –

згадала про затриманих напередодні російських бойовиків ПВК "Вагнера" політикиня.

Опозиційний мітинг у Мінську / Фото "Радіо Свобода", "Єврорадіо", соцмережі

Важливо! Мітинг можна назвати наймасовішою у Білорусі опозиційною акцією за останні 10 років.