Світлана Тихановська стала головною конкуренткою вічного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Хто вона й як проходить кампанія перед виборами на тлі коронавірусу. Детально про це читайте у статті.

Ще два тижні тому експерти не вірили, що в Білорусі залишився кандидат, який би зміг консолідувати опозицію, йшлося на сайті 24 каналу, але така людина знайшлась – Світлана Тихановська, яка пішла на вибори замість чоловіка, стає справжнім лідером протестів в Білорусі.

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Від домогосподарки до політичного лідера

Навколо кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської об’єднались три штаби опозиції – її чоловіка Сергія, Віктора Бабарико та Валерія Цепкала. Всіх трьох чоловіків Олександр Лукашенко не допустив до виборів.

І якщо чинний президент Білорусі уникає суперництва з чоловіками, за справу узялись жінки.

Марія Колесникова (штаб Бабарико), Світлана Тихановська та Вероніка Цепкало / Фото TUT.by

У результаті об’єднання інші кандидати, яких Лукашенко таки допустив до виборів, залишаються очевидними аутсайдерами.

Тихановську люди підтримують, хоч вона і не знає як буде керувати країною. Жінка не приховує свою некомпетентність. Але особистим обов’язком вважає перемогти диктатора й одразу ж провести дострокові чесні вибори, вже без Олександра Лукашенка.

Всі ви знаєте: Світлана Тихановська не політик, я не маю програми зміни Білорусі, але вона є у чоловіків, які не були допущені до передвиборчих перегонів. Мені не потрібна влада. Я хочу дітей, чоловіка і далі смажити свої котлети,

– заявила вона.

Рішення йти у президенти Тихановська прийняла після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу зі збору підписів на підтримку з висунення в кандидати її чоловіка. Світлана самостійно прийняла рішення подати документи на реєстрацію власної ініціативної групи. Вона це зробила за годину до закінчення подачі заяв.

Своєрідна кандидатка стала обличчям змін, які так необхідні її країні. Особиста життєва ситуація Тихановської є символічною для Білорусі – свобода або її позбавлення ще на один термін – президентський. Конкурентці Лукашенка вже погрожують арештом, а своїх дітей жінка була змушена сховати закордоном.

Для білорусів вже й не важливо насправді хто може замінити Лукашенка. Тут будь-який опозиційний кандидат мав би шанси на велику підтримку. Адже від "Бацька" всі вже втомились. Про це свідчать чисельні мітинги, які збирає Світлана Тихановська.

Відео з опозиційного мітингу:

Скільки саме виборців підтримує опозиціонерку ніхто не скаже, адже в Білорусі важко провести достовірне соцопитування. Всі результати, які публікують кандидати у президенти й підконтрольні Лукашенку ЗМІ правдивими назвати не можна.

Білоруський аналітик й експерт з міжнародної й внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевіч у коментарі для сайту 24 каналу наголосив на тому, що наразі невідомо чи люди, які виходять на протести підтримують Тихановську або ж вони просто виступають проти Лукашенка.

Білоруси за кордоном, до прикладу, які доволі активно проводять акції солідарності біля посольств виступають за вільну Білорусь й звільнення політв’язнів. Там дуже мало хто агітує за Тихановську,

– підкреслив Ігар Тишкевіч.

Також експерт додав, що людям в Білорусі може бути просто цікаво подивитись на "цирк", оскільки давно нічого масового в країні не відбувалось й коронавірус змушував бути обережнішими, тому зараз багато людей виходять на акції протестів. Але серед них звісно є ті, хто підтримує Світлану Тихановську.

Тишкевіч розповів, що опозиція запустила платформу "Голос", за допомогою якої контролюватимуть виборчий процес, зокрема будуть збирати фотографії бюлетенів після голосування. На платформі зареєструвалось вже близько півмільйона людей.

Це робиться через те, що у чесний підрахунок голосів на виборах ніхто не вірить. Лукашенка все одно оголосять президентом, але земля під ногами білоруського диктатора нарешті затремтіла. І жінки, яких він серйозно не сприймає, можуть стати вісниками змін й революції – будемо відверті, демократичним шляхом Лукашенко ніколи не відмовиться від влади.

Чи зможе Світлана Тихановська стати білоруською Жанною Д’арк, покаже час. А якщо їй якимось чудом вдасться перемогти, очевидно, що вона в усьому буде слухатись свого чоловіка, який у такому разі матиме великі шанси стати наступним президентом.

Тихановські й питання "Чий Крим?"

Сергія Тихановського не можна назвати європейським політиком. Він потрапив до бази сайту "Миротворець" через те, що відвідував окупований Росією Крим.

У 2017 році він їздив туди до своїх друзів – які переїхали в Крим із материкової України після окупації.

"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", – йдеться у повідомлені на сайті.

Про світогляд Тиховновського говорять і його пости у соціальних мережах. До прикладу, напередодні Нового року він привітав своїх підписників ілюстрацією з Володимиром Путіним. Це було 31 грудня 2016 року. Війна в Україні, яку розв’язав президент РФ, на той момент тривала вже більше двох років.

Скриншот зі сторінки у Фейсбук Сергія Тихановського

Сама Світлана Тихановська не любить питання про Крим. Коли її запитали про це під час інтерв’ю для "Еврорадио", то кандидатка в президенти Білорусі одразу не відповіла, але потім все таки видавила, що Крим це фактично російська територія, але юридично півострів належить Україні. І вона попросила журналіста більше не мучити її такими питаннями.

Інші суперники Лукашенка, які підтримують Тихановську – Бабарико й Цепкало є вихідцями з його режиму і також пов’язані з Росією.

Бабарико 20 років очолював білоруську філію російського Газпромбанку, а Валерій Цепкало працював в уряді Лукашенка й у далекому 1994 році очолював його передвиборчій штаб. Але тепер переховується у Москві.

Нагадаємо, що Віктор Бабарико й Сергій Тихановський досі знаходяться у в’язниці.

До них долучився й відомий політтехнолог Віталій Шкляров, який працював з такими політиками як Барак Обама, Ксенія Собчак та Ангела Меркель. Тепер він допомагає білоруській опозиції – спочатку Валерію Цепкало, а тепер Світлані Тихановській. Про свій арешт Шкляров повідомив сам. Він встиг написати одне слово у своєму Телеграм-каналі: "арештували".

Як там Лукашенко

І останні новини про Олександра Лукашенка. Він заявив, що безсимптомно переніс коронавірус й запропонував змінити Конституцію – дозволити балотуватися у президенти лише тим, хто відслужив.

Білоруський диктатор знаходиться вже 26 років при владі й напевно вже зовсім втратив відчуття реальності. З чоловіками-кандидатами у президенти він вже розправився, тепер думає як йому позбутися жінок.

16 липня він заявив, що було би добре якщо в Конституції прописати, що тільки ті, хто служив в армії, можуть стати президентом. "Ті, хто просяться у владу, виявляється, пороху не нюхали", – заявив Лукашенко.

Він впевнений, що головнокомандувачем в країні може бути лише той, хто знає, що таке армія.

Якщо жінка буде претендувати, ми заздалегідь її відправимо в Вітебську бригаду, щоб вона була підготовленою і могла відрізнити БТР від танка,

– сказав він.

Звісно до 9 серпня, коли відбудуться вибори президента Білорусі, вже не встигнуть це протягнути, але певно ця заява несе чіткий посил для виборців, мовляв, не варто голосувати за жінку, не її це справа – керувати державою.

Це може бути частиною його передвиборчої кампанії. Як і зізнання про перенесення коронавірусної хвороби.

Зазначимо, що раніше Лукашенко відкрито говорив, що коронавірусу не існує, називав його "психозом" і пропонував саркастичні методи лікування: наприклад, горілкою та сауною, а також спортом, їздою на тракторі і сметанним маслом.

Але 28 липня він повідомив, що й сам підчепив коронавірус. Але хворів начебто безсимптомно.

Заява Лукашенка про те, що він переніс коронавірусну хворобу – дивіться відео:

Ігар Тишкевіч вважає, що це може бути правдою. Також експерт не виключає, що це теж частина виборчої кампанії. Як саме це може допомогти диктатору, невідомо, можливо, Лукашенко таким чином хоче показати, що він один з тих, хто постраждав під час пандемії, щоб якось згладити свою риторику й дії влади – заперечення загрози й відмови ввести карантин. Частина населення Білорусі сприймає це крайнє негативно.