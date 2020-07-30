Светлана Тихановская стала главной конкуренткой вечного президента Беларуси Александра Лукашенко. Кто она и как проходит кампания перед выборами на фоне коронавируса. Подробно об этом читайте в статье.

Еще две недели назад эксперты не верили, что в Беларуси остался кандидат, который бы смог консолидировать оппозицию, говорилось на сайте 24 канала, но такой человек нашелся – Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо мужа, становится настоящим лидером протестов в Беларуси.

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От домохозяйки до политического лидера

Вокруг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской объединились три штаба оппозиции – ее мужа Сергея, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Всех троих мужчин Александр Лукашенко не допустил к выборам.

И если действующий президент Беларуси избегает соперничества с мужчинами, за дело взялись женщины.



Мария Колесникова (штаб Бабарико), Светлана Тихановская и Вероника Цепкало / Фото TUT.by

В результате объединения другие кандидаты, которых Лукашенко все же допустил до выборов, остаются явными аутсайдерами.

Тихановскую люди поддерживают, хоть она и не знает как будет управлять страной. Женщина не скрывает свою некомпетентность. Но личным долгом считает победить диктатора и сразу же провести досрочные честные выборы, уже без Александра Лукашенко.

Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, я не имею программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты,

– заявила она.

Решение идти в президенты Тихановская приняла после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения в кандидаты ее мужа. Светлана самостоятельно приняла решение подать документы на регистрацию собственной инициативной группы. Она это сделала за час до окончания подачи заявлений.

Своеобразная кандидатка стала лицом перемен, которые так необходимы ее стране. Личная жизненная ситуация Тихановской является символической для Беларуси – свобода или ее лишение еще на один срок – президентский. Конкурентке Лукашенко уже угрожают арестом, а своих детей женщина была вынуждена спрятать заграницей.

Для белорусов уже и не важно на самом деле кто может заменить Лукашенко. Здесь любой оппозиционный кандидат имел бы шансы на большую поддержку. Потому что от "Бацьки" все уже устали. Об этом свидетельствуют многочисленные митинги, которые собирает Светлана Тихановская.

Видео с оппозиционного митинга:

Сколько именно избирателей поддерживает оппозиционерку, никто не скажет, так как в Беларуси трудно провести достоверный соцопрос. Все результаты, которые публикуют кандидаты в президенты и подконтрольные Лукашенко СМИ, правдивыми назвать нельзя.

Белорусский аналитик и эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Игар Тышкевич в комментарии для сайта 24 канала отметил, что пока неизвестно, или люди, которые выходят на протесты, поддерживают Тихановскую, или же они просто выступают против Лукашенко.

Белорусы заграницей, к примеру, которые довольно активно проводят акции солидарности возле посольств, выступают за свободную Беларусь и освобождение политзаключенных. Там очень мало кто агитирует за Тихановскую,

– подчеркнул Игар Тышкевич.

Также эксперт добавил, что людям в Беларуси может быть просто интересно посмотреть на "цирк", поскольку давно ничего массового в стране не происходило, и коронавирус заставлял быть осторожнее, поэтому сейчас много людей выходят на акции протестов. Но среди них конечно есть те, кто поддерживает Светлану Тихановскую.

Тышкевич рассказал, что оппозиция запустила платформу "Голос", с помощью которой будут контролировать избирательный процесс, в частности будут собирать фотографии бюллетеней после голосования. На платформе зарегистрировались уже около полумиллиона человек.

Это делается из-за того, что в честный подсчет голосов на выборах никто не верит. Лукашенко все равно объявят президентом, но земля под ногами белорусского диктатора наконец задрожала. И женщины, которых он всерьез не воспринимает, могут стать вестниками перемен и революции – будем откровенны, демократическим путем Лукашенко никогда не откажется от власти.

Сможет ли Светлана Тихановская стать белорусской Жанной Д'Арк – покажет время. А если ей каким-то чудом удастся победить, очевидно, что она во всем будет слушаться своего мужа, который в таком случае будет иметь большие шансы стать следующим президентом.

Тихановские и вопрос "Чей Крым?"

Сергея Тихановского нельзя назвать европейским политиком. Он попал в базу сайта "Миротворец" за то, что посещал оккупированный Россией Крым.

В 2017 году он ездил туда к своим друзьям – которые переехали в Крым с материковой Украины после оккупации.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – говорится в сообщении на сайте.

О мировоззрении Тиховновского говорят и его посты в социальных сетях. К примеру, накануне Нового года он поздравил своих подписчиков иллюстрацией с Владимиром Путиным. Это было 31 декабря 2016 года. Война в Украине, которую развязал президент РФ, на тот момент длилась уже больше двух лет.



Скриншот с фейсбук-страницы Сергея Тихановского

Сама Светлана Тихановская не любит вопрос о Крыме. Когда ее спросили об этом во время интервью для "Еврорадио", то кандидатка в президенты Беларуси сразу не ответила, но потом все-таки выдавила, что Крым – это фактически российская территория, но юридически полуостров принадлежит Украине. И она попросила журналиста больше не мучить ее такими вопросами.

Другие соперники Лукашенко, которые поддерживают Тихановскую – Бабарико и Цепкало – являются выходцами из его режима и тоже связаны с Россией.

Бабарико 20 лет возглавлял белорусский филиал российского Газпромбанка, а Валерий Цепкало работал в правительстве Лукашенко в далеком 1994 году и возглавлял его предвыборный штаб. Но теперь скрывается в Москве.

Напомним, что Виктор Бабарико и Сергей Тихановский до сих пор находятся в тюрьме.

К ним присоединился и известный политтехнолог Виталий Шкляров, который работал с такими политиками как Барак Обама, Ксения Собчак и Ангела Меркель. Теперь он помогает белорусской оппозиции – сначала Валерию Цепкало, а теперь Светлане Тихановской. О своем аресте Шкляров сообщил сам. Он успел написать одно слово в своем телеграм-канале: "арестовали".

Как там Лукашенко

И последние новости об Александре Лукашенко. Он заявил, что бессимптомно перенес коронавирус и предложил изменить Конституцию и разрешить баллотироваться в президенты только тем, кто отслужил.

Белорусский диктатор находится уже 26 лет у власти и наверняка уже совсем потерял ощущение реальности. С мужчинами-кандидатами в президенты он уже расправился, теперь думает как ему избавиться от женщин.

16 июля он заявил, что было бы хорошо, если в Конституции прописать, что только те, кто служил в армии, могут стать президентом. "Те, кто просятся во власть, оказывается, пороха не нюхали", – заявил Лукашенко.

Он уверен, что главнокомандующим в стране может быть только тот, кто знает, что такое армия.

Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка,

– сказал он.

Конечно к 9 августа, когда состоятся выборы президента Беларуси, уже не успеют это протянуть, но вероятно, это заявление несет четкий посыл для избирателей, мол, не стоит голосовать за женщину, не ее это дело – управлять государством.

Это может быть частью его предвыборной кампании. Как и признание о перенесенной коронавирусной болезни.

Отметим, что ранее Лукашенко открыто говорил, что коронавируса не существует, называл его "психозом" и предлагал саркастические методы лечения: например, водкой и сауной, а также спортом, ездой на тракторе и сметанным маслом.

Но 28 июля он сообщил, что и сам подцепил коронавирус. Однако болел якобы бессимптомно.

Заявление Лукашенко о том, что он перенес коронавирусную болезнь – смотрите видео:

Игар Тышкевич считает, что это может быть правдой. Также эксперт не исключает, что это тоже часть избирательной кампании. Как именно это может помочь диктатору, неизвестно. Возможно, Лукашенко таким образом хочет показать, что он один из тех, кто пострадал во время пандемии, чтобы как-то сгладить свою риторику и действия властей – отрицание угрозы и отказ ввести карантин. Часть населения Беларуси воспринимает это крайне негативно.