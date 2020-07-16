Соседняя с нами Беларусь в августе будет выбирать президента. Собственно, о выборе там речь не идет, ведь Александр Лукашенко просто устраняет конкурентов, а все протесты против него жестко подавляет. Как живет Беларусь в 2020 году, рассказываем в статье.

Последние дни в Минске и других городах Беларуси были задержаны сотни людей – протестующих, журналистов и просто прохожих хватают на улицесотрудники ОМОНа, а также лица в гражданской одежде. Так режим Лукашенко пытается удержать власть. Журналист сайта 24 канала выяснял детали событий, которые происходят в соседней стране.

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9 августа в Беларуси запланированы выборы президента. Александр Лукашенко, который уже 26 лет правит в этой стране, не собирается на пенсию. 65 летний диктатор уже в шестой раз выдвинул себя на эту должность. По убеждению Лукашенко, только он достоин быть президентом. Своих конкурентов он просто бросает за решетку и не допускает к выборам.

Саша 3%: как белорусы протестуют против Лукашенко

На сайте Primaries.by запустили социологический опрос – голосуют за кандидатов в президенты. Конечно, его нельзя считать объективным, поскольку даже автор этой статьи – не гражданин Беларуси, в шутку проголосовал за Лукашенко.

Однако этот опрос дал толчок для создания мема "Саша 3%". Именно такой процент на этом сайте был у президента Беларуси в начале июня. Больше всего "получил" Виктор Бабарико, альтернативный кандидат, которого называли главным конкурентом президента.

В Беларуси начали насмехаться над Лукашенко, мол, у него уровень поддержки среди избирателей невелик. Мем стал популярным, пользователи соцсетей делятся фотографиями.

Активистка поддерживает акцию "Саша 3%" / Фото с Телеграм-канала "Баста"

Мем о Лукашенко, который любит играть в хоккей / Фото было с на Телеграм-канала "Баста"

"Саша 3%" пишут на заборах по всей стране / Фото было с на Телеграм-канала "Баста"

Агитационный плакат в метро / Фото с Телеграм-канала "97%"

Такой своеобразный месседж дошел да президента. Но шутку "Бацька" не оценил, он обиделся и провел собственный соцопрос, который "показал", что за него проголосуют до 76%.

За подобные манипуляции и остальное зло, которое совершил Лукашенко за 26 лет люди прозвали его тараканом, намекая на его пышные усы.



Мем про Лукашенко / Фото с Телеграм-канала "97%"

Это тоже возмутило эксцентричного политика. Он сказал, что нельзя оскорблять людей. Он сам так никогда не делает. Вот видео речи оскорбленного Лукашенко:

Уличные акции

Юмор и сатира это замечательно, без этого не обходится ни одна революция – если белорусы начали так шутить над диктатором, это означает, что они его не боятся.

Но это не единственный способ протеста, который используют неравнодушные граждане. Без активного участия в уличных акциях результата не будет – поэтому часть населения уже начала бунтовать. Белорусы довольно креативно подходят к делу – создают очереди, перекрывают движение транспорта, происходят мирные пикеты, которые иногда переходят в стычки с ОМОНом. Правоохранители пытаются разогнать людей и получают отпор.

Протесты и задержания в Беларуси / Фото "Радио Свободы"

Стоит сказать, что протестные акции в Беларуси платные. Так что, если вы хотите выразить свое недовольство действиями власти, пожалуйста заплатите это несколько тысяч долларов милиции. Такой закон. Но вряд ли кто-то это делает, что также выгодно для режима, поскольку есть формальный повод для разгона мирных собраний.

Альтернативные кандидаты

Формальный повод для протестов – отказ в регистрации оппозиционных кандидатов в президенты. Именно после того как избирательная комиссия лишила права баллотироваться Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, в стране начались массовые протесты. Активисты уверяют, что законных оснований для такого решения не было, называют снятие кандидатов абсурдом. Почему же им отказали в избирательной комиссии?

Цепкало объяснили, что он не собрал необходимое количество голосов для выдвижения в президенты. По факту просто признали 15 тысяч подписей, которые он принес, недействительными. А Бабарико отказали из-за того, что он якобы не задекларировал собственность в оффшорах.

Интересно, что сам Александр Лукашенко в своей декларации указал, что он бездомный. У президента, согласно декларации, нет никакой недвижимости и автомобилей, пишут на ТUТ.by. Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах компаний, согласно документу, у президента Беларуси также нет. А вот его жена Галина задекларировала жилой дом в городе Шклове, в Могилевской области и 50% собственности дома в селе возле Шклова. К слову, жена диктатора живет не в Минске и своего мужа на мероприятиях не сопровождает, видится с ним редко.

Но вернемся к кандидатам. Виктор Бабарико находится в тюрьме. Его арестовали 18 июня и до сих пор неизвестно по какому обвинению, наверное из-за того, что посмел претендовать на место Александра Лукашенко.

Кто такой Виктор Бабарико?

Это банкир, который 20 лет был председателем правления "Белгазпромбанка" – дочернего отделения российского "Газпромбанка".



Виктор Бабарико / Фото с его страницы в Facebook

Как объяснил в комментарии для сайта 24 канала белорусский политический эксперт Вячеслав Сивчик, Бабарико много лет не признавал, что в Беларуси существуют репрессии и проблемы со свободой слова. Просто закрывал на это глаза.

Бабарико ранее не критиковал Лукашенко. Он связан с Москвой, поскольку возглавлял их банк. Но теперь он начал занимать пробелорусскую позицию,

– акцентировал Вячеслав Сивчик.

Политический эксперт объяснил, что за годы правления Лукашенко в Беларуси настоящая оппозиция была просто уничтожена, поэтому ее место в частности заняли люди, которые не могут дать конкретный ответ на вопрос "Чей Крым".



Все сроки Лукашенко / инфографика 24 канала

Но для Александра Лукашенко совершенно не важно кто и какую позицию занимает – всех, кто претендует на его трон, диктатор считает своими врагами.

Если бы кто-то из его сыновей выдвинулся в президенты, то мы бы увидели очередную картину Иван Грозный убивает своего сына,

– иронизирует Вячеслав Сивчик.

По словам эксперта, Александр Лукашенко считает личным оскорблением, если кто-то претендует на эту должность. Соответственно на любого кандидата может обрушиться весь репрессивный аппарат его режима.

Другие кандидаты

Валерий Цепкало также выходец из режима Лукашенко. В далеком 1994 году он руководил предвыборным штабом будущего диктатора. Еще в советское время Цепкало успел поработать дипломатом, а в Беларуси занимал должность министра иностранных дел. Был послом Лукашенко в США.



Валерий Цепкало / фото: TUT.by

Стоит заметить, что ни Цепкало ни Бабарико не поддержала ни одна политическая партия Беларуси, а правые и национально ориентированные партии вообще от них дистанцировались. Об этом рассказал в комментарии для сайта 24 канала белорусский политический эксперт Игар Тышкевич.

Эти кандидаты получили определенную популярность среди молодежи и городского среднего класса. Они выступают за модернизацию государства, но конкретики в их программах мало,

– сказал Игар Тышкевич.

Эксперты прогнозируют, что среди других кандидатов, допущенных к выборам, нет сильной фигуры, которая могла объединить оппозицию. В таком случае голоса протестного электората просто будут разбросаны.

Кто был допущен на выборы:

Светлана Тихановская – жена Сергея Тихановского, блогера, которого также не допустили к выборам. Он находится в тюрьме. Она выдвинула свою кандидатуру после того как ее муж не смог это сделать, поскольку был схвачен во время митинга.

– жена Сергея Тихановского, блогера, которого также не допустили к выборам. Он находится в тюрьме. Она выдвинула свою кандидатуру после того как ее муж не смог это сделать, поскольку был схвачен во время митинга. Андрей Дмитриев – общественной и политический деятель. В 2011 году его приговорили к двум годам тюрьмы за организацию акций протеста против Лукашенко.

– общественной и политический деятель. В 2011 году его приговорили к двум годам тюрьмы за организацию акций протеста против Лукашенко. Анна Конопацкая – самовыдвиженка. Юрист и бывший депутат. Считается оппозиционным политиком.

– самовыдвиженка. Юрист и бывший депутат. Считается оппозиционным политиком. Сергей Черечень – председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада". Свой политический путь начал в 2016 году в коммунистической партии Беларуси. Он бизнесмен. Интересно, как коммунист одновременно может быть предпринимателем. Но факт.

Эпилог

Итак, выбор все же есть, но он условный. Даже если бы в Беларуси был допущен к выборам единый кандидат от оппозиции и он имел бы шансы на победу, то все равно этот человек не стал бы президентом вместо Лукашенко, объясняет Вячеслав Сивчик, ведь все выборы, которые были при нем нельзя даже назвать выборами. "Это обычный фарс", – подчеркивает эксперт.

Ожидается, что Лукашенко нарисуют поддержку более 70%.

Александр Лукашенко / Фото Globallookpress

Получается, что демократическим путем сменить власть в Беларуси невозможно. Ведь для Александра Лукашенко самая главная вещь в жизни – это власть и он готов пойти на все ради ее сохранения. Диктатор показывает белорусам и всему миру, что он не перед чем не остановится. И если не считать Россию, то Лукашенко остается последним диктатором Европы.