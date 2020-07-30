Російські бойовики із групи "Вагнера", яких напередодні затримали під Мінськом, можуть бути пов’язані з білоруськими опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем. Принаймні, таке припущення роблять в Слідчому комітеті Білорусі.

З посиланням на інформацію, отриману від Слідчого комітету Білорусі, про це пише БЕЛТА.

До теми Вагнерівці в Білорусі: Мінськ просить перевірити причетність затриманих до злочинів в Україні

Так, головне слідче управління СК Білорусі порушило проти Сергія Тихановського низку кримінальних справ. Серед них – за фактами вчинення умисних дій, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі, закликів до вчинення насильно-агресивних дій щодо співробітників правоохоронних органів.

Також проти Статкевича і Тихановського порушили кримінальну справу за фактом підготовки масових заворушень.

Також за результатами перевірки оперативної інформації, що надійшла від спецслужб, за підозрою в скоєнні зазначеного злочину були затримані 33 громадянина Російської Федерації, співробітники ПВК "Вагнера", які проживали на території санаторію "Белорусочка" в Мінському районі,

– додали в СК.

Відтак, зараз вирішується питання про застосування щодо цих людей запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Триває проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до приготування і організації масових заворушень на території Білорусі.

Зауважимо, що раніше офіційний Мінськ заявляв, мовляв, вагнерівці прибули у Білорусь, аби дестабілізувати ситуацію у країні перед президентськими виборами. Також там заявляли, що російські найманці начебто готували в Білорусі теракт.

Зверніть увагу! І Тихановський, і Статкевич збиралися брати участь у президентських виборах в Білорусі. Однак, першого спершу викрали, а згодом стало відомо про те, що його помістили під варту. Водночас, Статкевича не зареєструвала для участі у виборах ЦВК Білорусі. Відтак, конкуренцію Лукашенку на президентських виборах склала дружина Сергія Тихановського – Світлана. Навколо неї об'єдналися й інші опозиційні кандидати.

Вагнерівці у Білорусі: основне