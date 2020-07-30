У Білорусі затриманих вагнерівців вже пов’язують з опонентами Лукашенка на виборах
Російські бойовики із групи "Вагнера", яких напередодні затримали під Мінськом, можуть бути пов’язані з білоруськими опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем. Принаймні, таке припущення роблять в Слідчому комітеті Білорусі.
З посиланням на інформацію, отриману від Слідчого комітету Білорусі, про це пише БЕЛТА.
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Так, головне слідче управління СК Білорусі порушило проти Сергія Тихановського низку кримінальних справ. Серед них – за фактами вчинення умисних дій, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі, закликів до вчинення насильно-агресивних дій щодо співробітників правоохоронних органів.
Також проти Статкевича і Тихановського порушили кримінальну справу за фактом підготовки масових заворушень.
Також за результатами перевірки оперативної інформації, що надійшла від спецслужб, за підозрою в скоєнні зазначеного злочину були затримані 33 громадянина Російської Федерації, співробітники ПВК "Вагнера", які проживали на території санаторію "Белорусочка" в Мінському районі,
– додали в СК.
Відтак, зараз вирішується питання про застосування щодо цих людей запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Триває проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до приготування і організації масових заворушень на території Білорусі.
Зауважимо, що раніше офіційний Мінськ заявляв, мовляв, вагнерівці прибули у Білорусь, аби дестабілізувати ситуацію у країні перед президентськими виборами. Також там заявляли, що російські найманці начебто готували в Білорусі теракт.
Вагнерівці у Білорусі: основне
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера".
- Вони прибули з Росії й жили в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, – їх підозрюють у підготовці теракту.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.