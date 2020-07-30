Российские боевики из группы "Вагнера", которых накануне задержали под Минском, могут быть связаны с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. По крайней мере, такое предположение делают в Следственном комитете Беларуси.

Со ссылкой на информацию, полученную от Следственного комитета Беларуси, об этом пишет БЕЛТА.

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Так, Главное следственное управление СК Беларуси возбудило против Сергея Тихановского ряд уголовных дел. Среди них – по фактам совершения умышленных действий, направленных на нарушение другой социальной розни, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Также против Статкевича и Тихановского возбудили уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков.

Также по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК "Вагнера", которые проживали на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе,

– добавили в СК.

Следовательно, сейчас решается вопрос о применении в отношении этих людей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории Беларуси.

Отметим, что ранее официальный Минск заявлял, мол, вагнеровцы прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами. Там также заявляли, что российские наемники якобы готовили в Беларуси теракт.

Обратите внимание! И Тихановский, и Статкевич собирались участвовать в президентских выборах в Беларуси. Однако, первого сначала похитили, а впоследствии стало известно о том, что его поместили под стражу. В то же время, Статкевича не зарегистрировала для участия в выборах ЦИК Беларуси. Следовательно, конкуренцию Лукашенко на президентских выборах составила жена Сергея Тихановского – Светлана. Вокруг нее объединились и другие оппозиционные кандидаты.

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