В Беларуси задержанных вагнеровцев уже связывают с оппонентами Лукашенко на выборах
Российские боевики из группы "Вагнера", которых накануне задержали под Минском, могут быть связаны с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. По крайней мере, такое предположение делают в Следственном комитете Беларуси.
Со ссылкой на информацию, полученную от Следственного комитета Беларуси, об этом пишет БЕЛТА.
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Так, Главное следственное управление СК Беларуси возбудило против Сергея Тихановского ряд уголовных дел. Среди них – по фактам совершения умышленных действий, направленных на нарушение другой социальной розни, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Также против Статкевича и Тихановского возбудили уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков.
Также по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК "Вагнера", которые проживали на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе,
– добавили в СК.
Следовательно, сейчас решается вопрос о применении в отношении этих людей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории Беларуси.
Отметим, что ранее официальный Минск заявлял, мол, вагнеровцы прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами. Там также заявляли, что российские наемники якобы готовили в Беларуси теракт.
Вагнеровцы в Беларуси: главное
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера".
- Они прибыли из России и жили в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украину. В СБУ уже подтвердили такие намерения.