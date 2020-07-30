Вагнеровцы в Беларуси: Минск просит проверить причастность задержанных к преступлениям в Украине
Беларусь уже проинформировала украинскую сторону о задержании российских боевиков на территории своего государства. Также официальный Минск просит у Киева проверить причастность задержанных вагнеровцев к преступлениям в Украине.
В свете последних событий состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинское посольство в Беларуси.
Актуально Украина будет инициировать экстрадиции наемников "Вагнера" из Беларуси: что говорят в Кремле
Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине,
– говорится в коротком сообщении.
Также стороны обсудили подготовку к проведению запланированного на октябрь 2020 года в Гродно Третьего форума регионов Украины и Беларуси и сотрудничество в других сферах, в частности, топливно-энергетической.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко о главном
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера".
- Они прибыли из России и жили в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности – их подозревают в подготовке теракта.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украину. В СБУ уже подтвердили такие намерения.