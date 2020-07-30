Беларусь уже проинформировала украинскую сторону о задержании российских боевиков на территории своего государства. Также официальный Минск просит у Киева проверить причастность задержанных вагнеровцев к преступлениям в Украине.

В свете последних событий состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинское посольство в Беларуси.

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Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине,

– говорится в коротком сообщении.

Также стороны обсудили подготовку к проведению запланированного на октябрь 2020 года в Гродно Третьего форума регионов Украины и Беларуси и сотрудничество в других сферах, в частности, топливно-энергетической.

Обратите внимание! Ранее Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи с задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

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