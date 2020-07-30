Вагнерівці в Білорусі: Мінськ просить перевірити причетність затриманих до злочинів в Україні
Білорусь вже проінформувала українську сторону стосовно затримання російських бойовиків на території своєї держави. Також офіційний Мінськ просить у Києва перевірити причетність затриманих вагнерівців до злочинів в Україні.
Відтак, у світлі останніх подій відбулась зустріч тимчасового виконувача обов’язків керівника посольства України в Білорусі Петра Врублевського з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українське посольство в Білорусі.
Актуально Україна ініціюватиме екстрадицію найманців "Вагнера" з Білорусі: що на це кажуть у Кремлі
Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні,
– мовиться у короткому повідомленні.
Також сторони обговорили підготовку до проведення запланованого на жовтень 2020 року в Гродно Третього форуму регіонів України та Білорусі і співпрацю в інших сферах, зокрема, паливно-енергетичній.
Вагнерівці у Білорусі: коротко про основне
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера".
- Вони прибули з Росії й жили в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, – їх підозрюють у підготовці теракту.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.