Білорусь вже проінформувала українську сторону стосовно затримання російських бойовиків на території своєї держави. Також офіційний Мінськ просить у Києва перевірити причетність затриманих вагнерівців до злочинів в Україні.

Відтак, у світлі останніх подій відбулась зустріч тимчасового виконувача обов’язків керівника посольства України в Білорусі Петра Врублевського з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українське посольство в Білорусі.

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Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні,

– мовиться у короткому повідомленні.

Також сторони обговорили підготовку до проведення запланованого на жовтень 2020 року в Гродно Третього форуму регіонів України та Білорусі і співпрацю в інших сферах, зокрема, паливно-енергетичній.

Зверніть увагу! Раніше Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

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