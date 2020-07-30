Білорусь та Україна вирішили посилити контроль на кордонах після затримання бойовиків "Вагнера" на білоруській території. Також прикордонники країн активно взаємодіятимуть, аби не допустити дестабілізації ситуації.

Послів України та Росії викликали в МЗС Білорусі

Про такі кроки домовились на зустрічі у білоруському МЗС з тимчасовим повіреним у справах України у Білорусі Петром Врублевським. Про це інформує пресслужба білоруського дипломатичного відомства.

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Також окремо у міністерстві закордонних викликали й посла Росії Дмитра Мезенцева. Дипломата просили надати інформацію щодо затриманих бойовиків, які є російськими громадянами, щодо мети та шляху їх прибуття на територію Білорусі.

Таке ж прохання озвучили і Врублевському, адже серед 33 затриманих найманців є й громадяни України, а також ті, що воювали на території Донеччини та Луганщини з боку бойовиків.

Зверніть увагу! Раніше в українському МЗС не виключили можливості екстрадиції частини найманців "Вагнера" до України. Проте, наголосили у дипвідомстві, це питання вирішуватимуть відповідні правоохоронні органи.

Що відомо про затримання найманців "Вагнера" у Білорусі