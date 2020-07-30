Затримання "вагнерівців" у Білорусі: Мінськ та Київ посилять контроль на кордонах
Білорусь та Україна вирішили посилити контроль на кордонах після затримання бойовиків "Вагнера" на білоруській території. Також прикордонники країн активно взаємодіятимуть, аби не допустити дестабілізації ситуації.
Послів України та Росії викликали в МЗС Білорусі
Про такі кроки домовились на зустрічі у білоруському МЗС з тимчасовим повіреним у справах України у Білорусі Петром Врублевським. Про це інформує пресслужба білоруського дипломатичного відомства.
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Також окремо у міністерстві закордонних викликали й посла Росії Дмитра Мезенцева. Дипломата просили надати інформацію щодо затриманих бойовиків, які є російськими громадянами, щодо мети та шляху їх прибуття на територію Білорусі.
Таке ж прохання озвучили і Врублевському, адже серед 33 затриманих найманців є й громадяни України, а також ті, що воювали на території Донеччини та Луганщини з боку бойовиків.
Що відомо про затримання найманців "Вагнера" у Білорусі
- 29 липня у Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків "Вагнера", ще одного найманці спіймали на півдні країни.
- Їм інкримінують підготовку до теракту.
- За інформацією Ради Безпеки Білорусі, на території країни можуть перебувати до 200 бойовиків.
- Вони прибули в країну начебто для того, аби дестабілізувати ситуацію перед президентськими виборами.