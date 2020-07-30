Україна розглядає можливість екстрадиції бойовиків "Вагнера", – МЗС
Правоохоронні органи України вирішуватимуть питання про екстрадицію бойовиків, затриманих у Білорусі. Деякі з них, за повідомленням ЗМІ, воювали на Донбасі проти України.
Україна вирішує, чи подавати запит на екстрадицію кількох бойовиків "Вагнера". Серед затриманих у Білорусі бойовиків можуть бути ті, хто воював на Сході України, інформує МЗС.
Важливо: У Білорусі затриманих найманців "Вагнера" підозрюють в організації теракту: деталі
Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу,
– йдеться у повідомленні.
Бойовики нібито були використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.
Раніше запит про екстрадицію українців у складі "Вагнера" до МЗС направив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос. За словами чиновника РНБО, такий вчинок би покращив відносини між Україною та Білоруссю.
Це російське неофіційне військове формування, створене у 2013 році. Найманці "Вагнера" брали участь у війні на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада і в Судані.
Що відомо про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі
- 29 липня у Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків "Вагнера", ще одного найманці спіймали на півдні країни.
- За інформацією влади, окрім 33 найманців, які зараз під вартою, на території країни ще перебувають до 200 їхніх поплічників.
- У Білорусі затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту.