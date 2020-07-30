Правоохоронні органи України вирішуватимуть питання про екстрадицію бойовиків, затриманих у Білорусі. Деякі з них, за повідомленням ЗМІ, воювали на Донбасі проти України.

Україна вирішує, чи подавати запит на екстрадицію кількох бойовиків "Вагнера". Серед затриманих у Білорусі бойовиків можуть бути ті, хто воював на Сході України, інформує МЗС.

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Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу,

– йдеться у повідомленні.

Бойовики нібито були використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.

Раніше запит про екстрадицію українців у складі "Вагнера" до МЗС направив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос. За словами чиновника РНБО, такий вчинок би покращив відносини між Україною та Білоруссю.

Хто такі бойовики "Вагнера"

Це російське неофіційне військове формування, створене у 2013 році. Найманці "Вагнера" брали участь у війні на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада і в Судані.

Що відомо про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі