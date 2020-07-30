Украина рассматривает возможность экстрадиции боевиков "Вагнера", – МИД
Правоохранительные органы Украины будут решать вопрос об экстрадиции боевиков, задержанных в Беларуси. Некоторые из них, по сообщениям СМИ, воевали на Донбассе против Украины.
Украина решает, подавать ли запрос на экстрадицию нескольких боевиков "Вагнера". Среди задержанных в Беларуси боевиков могут быть те, кто воевал на Востоке Украины, информирует МИД.
Важно: В Беларуси задержанных наемников "Вагнера" подозревают в организации теракта: детали
Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил, участвовавшие в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу,
– говорится в сообщении.
Боевики якобы были использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.
Ранее запрос об экстрадиции украинцев в составе "Вагнера" в МИД направил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос. По словам чиновника СНБО, такой поступок бы улучшил отношения между Украиной и Беларусью.
Кто такие боевики "Вагнера"
Это российское неофициальное военное формирование, созданное в 2013 году. Наемники "Вагнера" принимали участие в войне на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада и в Судане.
Что известно о задержании боевиков "Вагнера" в Беларуси
- 29 июля в Беларуси под Минском задержали 32 боевиков "Вагнера", еще одного наемники поймали на юге страны.
- По информации властей, кроме 33 наемников, которые сейчас под стражей на территории страны еще находятся 200 их пособников.
- В Беларуси задержанным боевикам "Вагнера" инкриминируют подготовку к теракту.