Правоохранительные органы Украины будут решать вопрос об экстрадиции боевиков, задержанных в Беларуси. Некоторые из них, по сообщениям СМИ, воевали на Донбассе против Украины.

Украина решает, подавать ли запрос на экстрадицию нескольких боевиков "Вагнера". Среди задержанных в Беларуси боевиков могут быть те, кто воевал на Востоке Украины, информирует МИД.

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Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил, участвовавшие в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу,

– говорится в сообщении.

Боевики якобы были использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

Ранее запрос об экстрадиции украинцев в составе "Вагнера" ​​в МИД направил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос. По словам чиновника СНБО, такой поступок бы улучшил отношения между Украиной и Беларусью.

Кто такие боевики "Вагнера"

Это российское неофициальное военное формирование, созданное в 2013 году. Наемники "Вагнера" ​​принимали участие в войне на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада и в Судане.

Что известно о задержании боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси