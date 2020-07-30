В Беларуси задержанным боевикам "Вагнера" инкриминируют подготовку к теракту. Также, по информации властей, кроме 33 наемников, которые сейчас под стражей, на территории страны находятся еще около 200 их подручных.

В Беларуси могут находиться еще до 200 боевиков

Сейчас боевиков допрашивают. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков в трансляции белорусского бюро "Радио Свобода".

Детально В Беларуси задержали 33 бойцов иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"

Сообщников задержанных ищут правоохранительные органы. По чьему "приглашению" наемники прибыли в Беларусь организовывать беспорядки, отметил Равков, пока неизвестно.

Коротко о задержании боевиков "Вагнера" в Беларуси

В Беларуси задержали 33 боевиков-членов частной военной компании "Вагнер".

32 из них задержали под Минском ночью в одном из санаториев. Еще одного мужчину задержали на юге страны.

Они якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.