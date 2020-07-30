В Беларуси задержанных наемников "Вагнера" подозревают в организации теракта: детали
В Беларуси задержанным боевикам "Вагнера" инкриминируют подготовку к теракту. Также, по информации властей, кроме 33 наемников, которые сейчас под стражей, на территории страны находятся еще около 200 их подручных.
В Беларуси могут находиться еще до 200 боевиков
Сейчас боевиков допрашивают. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков в трансляции белорусского бюро "Радио Свобода".
Детально В Беларуси задержали 33 бойцов иностранного военного формирования: это боевики "Вагнера"
Сообщников задержанных ищут правоохранительные органы. По чьему "приглашению" наемники прибыли в Беларусь организовывать беспорядки, отметил Равков, пока неизвестно.
Коротко о задержании боевиков "Вагнера" в Беларуси
- В Беларуси задержали 33 боевиков-членов частной военной компании "Вагнер".
- 32 из них задержали под Минском ночью в одном из санаториев. Еще одного мужчину задержали на юге страны.
- Они якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента.
Что такое ЧВК "Вагнера"?Это российская военная структура, формирующаяся из наемников.
Была создана в 2013 году, и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане.