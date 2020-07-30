У Білорусі затриманих найманців "Вагнера" підозрюють в організації теракту: деталі
У Білорусі затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту. Також, за інформацією влади, окрім 33 найманців, які зараз під вартою, на території країни ще перебувають до 200 їхніх поплічників.
У Білорусі можуть перебувати ще до 200 бойовиків
Наразі бойовиків допитують. Про це заявив держсекретар Ради Безпеки Білорусі Андрій Равков у трансляції білоруського бюро "Радіо Свобода".
Детально У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"
Спільників затриманих шукають правоохоронні органи. На чиє "запрошення" найманці прибули у Білорусь організовувати безлади, зазначив Равков, поки невідомо.
Коротко про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі
- У Білорусі затримали 33 бойовиків-членів приватної військової компанії "Вагнер".
- 32 із них затримали під Мінськом уночі в одному із санаторіїв. Ще одного чоловіка затримали на півдні країни.
- Вони нібито мали дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента.
Що таке ПВК "Вагнера"?Це російська військова структура, що формується з найманців.
Створена у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також у Судан