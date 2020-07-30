У Білорусі затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту. Також, за інформацією влади, окрім 33 найманців, які зараз під вартою, на території країни ще перебувають до 200 їхніх поплічників.

У Білорусі можуть перебувати ще до 200 бойовиків

Наразі бойовиків допитують. Про це заявив держсекретар Ради Безпеки Білорусі Андрій Равков у трансляції білоруського бюро "Радіо Свобода".

Детально У Білорусі затримали 33 бійці іноземного військового формування: це бойовики "Вагнера"

Спільників затриманих шукають правоохоронні органи. На чиє "запрошення" найманці прибули у Білорусь організовувати безлади, зазначив Равков, поки невідомо.

Коротко про затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі

У Білорусі затримали 33 бойовиків-членів приватної військової компанії "Вагнер".

32 із них затримали під Мінськом уночі в одному із санаторіїв. Ще одного чоловіка затримали на півдні країни.

Вони нібито мали дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента.