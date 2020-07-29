У Білорусі ЗМІ повідомили, що в ніч проти 29 липня під Мінському затримали 32 бійців іноземної приватної військової компанії. Втім наразі невідомо про компанію, з якої країни мовиться.

Про затримання бойовиків першим повідомило державне видання БелТА.

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У повідомленні лише вказано орієнтовний час, коли відбулося затримання – ніч на 29 липня. Втім немає інформації ні про країну, з якої приїхали іноземні бійці ПВК, ні про орган, що проводив затримання.

Ще одне видання TUT.by намагалося поспілкуватися з білоруськими правоохоронцями щодо затримання. Втім встановити якусь інформацію не вдалося. Її не надали ні в КДБ, ні в Слідчому комітеті, ні в МВС Білорусі.

Водночас напередодні ввечері в Мінську пройшли мітинги за опозиційних кандидатів. Тоді ОМОН затримав 50 активістів, пише опозиційне видання "Вясна".

Втім наразі немає жодної інформації про те, що між цими двома затриманнями може бути якийсь зв'язок. Ба більше, багатьох активістів того ж вечора відпустили.