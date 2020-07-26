Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська 26 липня зібрала багатотисячні мітинги у найбільших містах .

Тихановська приїхала до Гомельської області, зокрема вона побувала у містах Жлобин, Речиця, а також у самому Гомелі, звідки родом її чоловік Сергій. Саме замість нього вона і йде у президенти. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Тихановська вже побувала в 11 містах під час своєї передвиборчої кампанії.

У Гомелі тисячі людей прийшли підтримати кандидатку, не всі змогли поміститися на майданчику, який відвели під мітинг, деякі люди стояли на прилеглих вулицях. Побачити, скільки людей прийшли, можна завдяки фото з дрона.

Також у Гомелі відбувся не тільки передвиборчий мітинг, а й концерт.

Дивіться відео з мітингу в Гомелі:

Ще одне відео з мітингу Тихановську:



Мітинг у Гомелі / Фото "Радіо Свобода"

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