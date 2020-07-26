Тисячі білорусів вийшли на підтримку конкурентки Лукашенка Тихановської: вражаючі відео, фото
Головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська 26 липня зібрала багатотисячні мітинги у найбільших містах .
Тихановська приїхала до Гомельської області, зокрема вона побувала у містах Жлобин, Речиця, а також у самому Гомелі, звідки родом її чоловік Сергій. Саме замість нього вона і йде у президенти. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Як у Білорусі підтримують Тихановську
- Тихановська вже побувала в 11 містах під час своєї передвиборчої кампанії.
- У Гомелі тисячі людей прийшли підтримати кандидатку, не всі змогли поміститися на майданчику, який відвели під мітинг, деякі люди стояли на прилеглих вулицях. Побачити, скільки людей прийшли, можна завдяки фото з дрона.
- Також у Гомелі відбувся не тільки передвиборчий мітинг, а й концерт.
Дивіться відео з мітингу в Гомелі:
Ще одне відео з мітингу Тихановську:
Мітинг у Гомелі / Фото "Радіо Свобода"
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Що відомо про Тихановську і чому вона головна конкурентка Лукашенка
- Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня.
- Світлана Тіхановська стала головною опозиційною конкуренткою чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори.
- Основні опозиційні кандидати об'єдналися і підтримали Тіхановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.
- Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарика не зареєстрували. Останній взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.
- Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною.