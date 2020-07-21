Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська отримувала погрози – що її арештують, а дітей відберуть. Тому наважилася таємно відправити 10-літнього сина та 4-річну доньку до однієї з країн ЄС.

Чоловік Світлани Тихановської – блогер та підприємець Сергій Тихановський, який планував йти у президенти – вже перебуває під вартою, як нагадують у DW. Тихановська ж особисто підтвердила виданню, що вирішила заховати дітей.

Тим часом Лукашенка екстрено госпіталізували в Білорусі: його пресслужба все заперечує

У Tut.by розповіли, що вивезти дітей з Білорусі Тихановській допомогла головна редакторка заблокованого в країні сайту "Хартія 97" Наталія Радіна.

Дітей ми вивезли, оскільки їй (Тихановській – 24 канал) дійсно погрожували. Їй погрожували арештом і тим, що заберуть її дітей,

– сказала Радіна.

Десятирічний син і чотирирічна донька Світлани Тихановської зараз у безпеці, супроводжує їх рідна бабуся.

Коротко про Тихановську та чому вона може бути в небезпеці

У середині червня Світлана Тихановська почала збирати підписи, щоб замість свого чоловіка зареєструватися кандидаткою у президенти Білорусі (сам блогер не міг зареєструватися, бо на нього "повісили" адміністративку).

Тоді на адресу Тихановської та дітей надійшли погрози – від невідомих, звісно, осіб. Однак жінка вирішила не знімати свою кандидатуру.

Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. Наразі кандидатами є 5 людей: Лукашенко, Тихановська, а ще колишня депутатка Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Дмитрієв і соціал-демократ Черечень.

Читайте також "Ми не другосортні": кандидатки в президенти Білорусі відповіли на образи Лукашенка