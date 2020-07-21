Конкурентка Лукашенка потайки вивезла дітей до Європи, бо боїться за них
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська отримувала погрози – що її арештують, а дітей відберуть. Тому наважилася таємно відправити 10-літнього сина та 4-річну доньку до однієї з країн ЄС.
Чоловік Світлани Тихановської – блогер та підприємець Сергій Тихановський, який планував йти у президенти – вже перебуває під вартою, як нагадують у DW. Тихановська ж особисто підтвердила виданню, що вирішила заховати дітей.
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У Tut.by розповіли, що вивезти дітей з Білорусі Тихановській допомогла головна редакторка заблокованого в країні сайту "Хартія 97" Наталія Радіна.
Дітей ми вивезли, оскільки їй (Тихановській – 24 канал) дійсно погрожували. Їй погрожували арештом і тим, що заберуть її дітей,
– сказала Радіна.
Десятирічний син і чотирирічна донька Світлани Тихановської зараз у безпеці, супроводжує їх рідна бабуся.
Коротко про Тихановську та чому вона може бути в небезпеці
- У середині червня Світлана Тихановська почала збирати підписи, щоб замість свого чоловіка зареєструватися кандидаткою у президенти Білорусі (сам блогер не міг зареєструватися, бо на нього "повісили" адміністративку).
- Тоді на адресу Тихановської та дітей надійшли погрози – від невідомих, звісно, осіб. Однак жінка вирішила не знімати свою кандидатуру.
Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. Наразі кандидатами є 5 людей: Лукашенко, Тихановська, а ще колишня депутатка Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Дмитрієв і соціал-демократ Черечень.
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