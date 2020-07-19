Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче закріпити в конституції країни право обиратися президентом лише для тих, хто відслужив в армії. Кандидатки на президентських виборах жорстко йому відповіли.

Лукашенко вважає, що "людина, яка не знає, що таке армія, не може бути головнокомандувачем". На його думку, жінці при владі можуть навішати "локшини на вуха". Про це повідомляє РБК.

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Головна кандидатка на посаду президента Білорусі від опозиції Світлана Тіхановська, координатор штабу Віктора Бабаріко Марія Колесникова і дружина Валерія Цепкало Вероніка обурені через пропозицію Лукашенка змінити конституцію "не під жінок".

Ми віримо, що ми не другосортні. Ми стоїмо нарівні з чоловіками і віримо, що переможемо,

– сказала Вероніка Цепкало.

Відзначимо, що 16 липня відбулося об'єднання трьох опозиційних кандидатів у президенти: Світлани Тихановської, Валерія Цепкало і Віктора Бабарико. Вони планують спільно боротися з авторитаризмом Олександра Лукашенка.

Зверніть увагу! 65-річний Лукашенко править країною вже понад 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), окрім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні. Чергові вибори призначили на 9 серпня.

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