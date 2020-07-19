"Ми не другосортні": кандидатки в президенти Білорусі відповіли на образи Лукашенка
Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче закріпити в конституції країни право обиратися президентом лише для тих, хто відслужив в армії. Кандидатки на президентських виборах жорстко йому відповіли.
Лукашенко вважає, що "людина, яка не знає, що таке армія, не може бути головнокомандувачем". На його думку, жінці при владі можуть навішати "локшини на вуха". Про це повідомляє РБК.
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Як на сексистську заяву відреагували конкурентки Лукашенка на виборах президента
Головна кандидатка на посаду президента Білорусі від опозиції Світлана Тіхановська, координатор штабу Віктора Бабаріко Марія Колесникова і дружина Валерія Цепкало Вероніка обурені через пропозицію Лукашенка змінити конституцію "не під жінок".
Ми віримо, що ми не другосортні. Ми стоїмо нарівні з чоловіками і віримо, що переможемо,
– сказала Вероніка Цепкало.
Відзначимо, що 16 липня відбулося об'єднання трьох опозиційних кандидатів у президенти: Світлани Тихановської, Валерія Цепкало і Віктора Бабарико. Вони планують спільно боротися з авторитаризмом Олександра Лукашенка.
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Що Лукашенко говорив про жінок в політиці раніше
- Президент Білорусі й раніше допускав сексистські заяви щодо жінок у білоруській політиці.
- Зокрема, в 2015 році під час виборів Лукашенко, говорячи про своїх опонентів, некрасиво висловився про першу в Білорусі жінку-кандидата на посаду голови держави Тетяну Короткевич.
- Він тоді заявив, що в президента Білорусі чимало повноважень – від безпеки до економіки, які "людина в спідниці, напевно, не зможе виконувати".
- Наприкінці травня цього року він сказав, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка. На його думку, "білоруси не дозріли для того, щоб голосувати за жінку".