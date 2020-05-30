Президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 травня вчергове відзначився сексистською заявою. Цього разу він заявив, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

На його думку, "білоруси не дозріли для того, щоб голосувати за жінку". Таку заяву він зробив під час спілкування з працівниками Мінського тракторного заводу, повідомляє агентство "Белта".

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За словами президента Білорусі, згідно з Конституцією країни президент має сильну владу. Водночас він чомусь згадав, як приклад президентку Литви Далю Ґрібаускайте.

У нас – не Литва. Там президентка Даля Ґрібаускайте – прийшла, усміхнулася, посиділа та й пішла. Ні за що не відповідає, бо там парламентська республіка. У нас – ні. Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний,

– наголосив Лукашенко.

Що Лукашенко говорив про жінок в політиці раніше

Президент Білорусі й раніше допускав сексистські заяви щодо жінок у білоруській політиці.

Зокрема, в 2015 році під час виборів Лукашенко, говорячи про своїх опонентів, некрасиво висловився про першу в Білорусі жінку-кандидата на посаду голови держави Тетяну Короткевич.

Він тоді сказав, що в президента Білорусі чимало повноважень – від безпеки до економіки, які "людина в спідниці, напевно, не зможе виконувати".

Що відомо про президентські вибори в Білорусі? Проведення чергових президентських виборів у Білорусі заплановане на 9 серпня 2020 року. Олександр Лукашенко, який незмінно керує Білоруссю з 1994 року, заявив про намір балотуватися знову. Обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його ініціативи. /



Водночас серед потенційних кандидатів у президенти Білорусі є чотири жінки.

Як у Білорусі протестують проти висунення Лукашенка на шостий президентський термін – читайте за посиланням.