Президентом должен быть мужик: Лукашенко говорит, что белорусы не готовы к женщинам-лидерам
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая в очередной раз отличился сексистским заявлением. На этот раз он заявил, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина.
По его мнению, "белорусы не созрели для того, чтобы голосовать за женщину". Такое заявление он сделал во время общения с работниками Минского тракторного завода, сообщает агентство "Белта".
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По словам президента Беларуси, согласно Конституции страны президент имеет сильную власть. В то же время он почему-то вспомнил, как пример президентку Литвы Далю Грибаускайте.
У нас – не Литва. Там президент Даля Грибаускайте – пришла, улыбнулась, посидела и ушла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден,
– подчеркнул Лукашенко.
Что Лукашенко говорил о женщинах в политике раньше
- Президент Беларуси и ранее допускал сексистские заявления в отношении женщин в белорусской политике.
- В частности, в 2015 году во время выборов Лукашенко, говоря о своих оппонентах, некрасиво высказался о первой в Белоруссии женщину-кандидата на пост главы государства Татьяну Короткевич.
- Он тогда сказал, что у президента Беларуси немало полномочий – от безопасности до экономики, которые человек в юбке, наверное, не сможет исполнять".
Что известно о президентских выборах в Беларуси?
Проведение очередных президентских выборов в Беларуси запланировано на 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко, который бессменно руководит Беларусью с 1994 года, заявил о намерении баллотироваться вновь. Ограничения на количество президентских сроков в стране в свое время отменили по его инициативе.
В то же время среди потенциальных кандидатов в президенты Беларуси есть четыре женщины.
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