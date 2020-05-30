Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая в очередной раз отличился сексистским заявлением. На этот раз он заявил, что белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина.

По его мнению, "белорусы не созрели для того, чтобы голосовать за женщину". Такое заявление он сделал во время общения с работниками Минского тракторного завода, сообщает агентство "Белта".

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По словам президента Беларуси, согласно Конституции страны президент имеет сильную власть. В то же время он почему-то вспомнил, как пример президентку Литвы Далю Грибаускайте.

У нас – не Литва. Там президент Даля Грибаускайте – пришла, улыбнулась, посидела и ушла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден,

– подчеркнул Лукашенко.

Что Лукашенко говорил о женщинах в политике раньше

Президент Беларуси и ранее допускал сексистские заявления в отношении женщин в белорусской политике.

В частности, в 2015 году во время выборов Лукашенко, говоря о своих оппонентах, некрасиво высказался о первой в Белоруссии женщину-кандидата на пост главы государства Татьяну Короткевич.

Он тогда сказал, что у президента Беларуси немало полномочий – от безопасности до экономики, которые человек в юбке, наверное, не сможет исполнять".

Что известно о президентских выборах в Беларуси?

Проведение очередных президентских выборов в Беларуси запланировано на 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко, который бессменно руководит Беларусью с 1994 года, заявил о намерении баллотироваться вновь. Ограничения на количество президентских сроков в стране в свое время отменили по его инициативе.



В то же время среди потенциальных кандидатов в президенты Беларуси есть четыре женщины.

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