Сексизм от политиков: кого в Украине "ловили" на неуместных словах о женщинах

8 марта в мире отмечают День борьбы за права женщин. А мы решили продемонстрировать, как говорить о женщинах нельзя и не надо – вспоминаем, каких украинских политиков "ловили" на сексистских высказываниях за последний год.

Сексизм – это дискриминация человека по признаку пола. Шутки о "женских" профессиях и хобби, внешности и т.д. из уст публичных лиц и чиновников усиливают дискриминацию женщин в профессиональных сферах и способствуют тому, чтобы общество оставалось толерантным к гендерным стереотипам. Кроме того, это отнюдь не указывает на высокий уровень культуры самого шутника.

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Среди последних проявлений сексизма стоит вспомнить высказывание новоиспеченного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Во время своей первой же речи в новой роли он отметил:

"Министр социальной политики, кандидат наук, женщина вашему вниманию – Лазебная Марина Владимировна. Это – начало гендерной экспансии в это правительство... У нас четыре вакансии... Поэтому, в первую очередь, конечно, мы сегодня ведем переговоры с женщинами. И накануне праздника поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю, и знаю, что среди женщин есть много профессиональных, умных и ответственных людей".

При этом политик отметил, что имеет двух дочерей, поэтому его "трудно обвинить в сексизме".

Остается неясным, то ли премьер убежден, что одна женщина в правительстве – это уже гендерная экспансия, или, наоборот, нужно на новые должности рассматривать прежде всего женщин для гендерного баланса.



Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабмина

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский попал в скандал, когда занимался поиском потенциальных помощниц через Facebook. Так, он попросил девушек, чей рост – ниже, чем 175 см, "не беспокоить".

Дубинского не без оснований обвинили в объективации и сексизме. Однако сам нардеп ничего плохого в заметке не увидел и упрекнул критиков в отсутствии чувства юмора.



Скандальный пост Дубинского

Коллега Дубинского, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский также не отмечается тактичностью. В скандал попал, когда назвал журналистку НВ "тупой овцой". Все потому, что во время одного из интервью Ольга Духнич заметила, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временами Виктора Януковича".



Сообщение Бужанского в Telegram

Председатель Верховной Рады Украины 9-го созыва Дмитрий Разумков в одном из ток-шоу сравнил Раду с девушкой, а нарушение закона при возможном роспуске – с изнасилованием.

Однако здесь все началось с некорректно сформулированного вопроса Виктора Бондаря о том, готов ли президент Владимир Зеленский пойти на "изнасилование Верховной Рады и показать истинное лицо каждой фракции" через вынесение на голосование важных законопроектов.

На что Разумков ответил: "Я думаю, что идти на изнасилование точно не надо, да и "девушка" – так себе".

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Из публичных лиц в сексизме обвиняли и олигарха Игоря Коломойского. Также обоснованно. Так, миллиардер в одном из интервью выразил сомнения в том, что женщинам-нардепам хватает заработной платы в 30 тысяч гривен.

"... Если женщина в бизнесе зарабатывает что-то, но все бросает и идет в парламент, для чего? А маникюр надо сделать, педикюр, одеться надо, прическа, макияж, косметика, питание, что-то еще. Но женщина найдет мужа себе и как-то устроится. Особенно боевая, энергичная, еще и имеет хорошую внешность, правильно?", – высказался Коломойский.

При этом он заверил: эти слова являются "не сексистскими, а фрейдистскими".

"У нас если депутат будет получать трешку, то тогда депутат будет ходить голый и босой в сандалиях. Все заберет жена, трешку на себя. На себя и детей. Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, хватит трешки. Пять лет продержится. А если взять мужчину, то ему минимум пятерку надо дать. Потому что трешку жене и две себе. Конечно, сейчас сразу начнут кричать, что это за гендерное неравенство? Поэтому пятерку надо и женщине давать. Тогда женщина-депутат будет в шоколаде по сравнению с мужчиной, у которого, дай бог, чтобы тысяча осталась, потому что жена узнает, что пятерка и заберет 4. Ну, на тысячку как-то тоже можно", – подытожил миллиардер.



Игорь Коломойский / znaj.ua Игорь Коломойский / znaj.ua Региональных чиновников также не раз "ловили" на сексистских высказываниях в отношении женщин. Например, мэр Харькова Геннадий Кернес в августе нахамил представительнице "Слуги народа" Марии Мезенцевой, которая была депутатом Харьковского горсовета. "Мы предоставляем слово Марии Мезенцевой, но она хочет поблагодарить и все... Ну что ты прическу не сделала, ничего не сделала...", – сказал Кернес на заседании городского совета, пока женщина шла к трибуне. Мезенцева ответила, что всегда с прической – она ​​у нее натуральная. На что мэр Харькова снова усомнился: "Нет, я видел твои ролики – немного по-другому". Читайте также Выходной на 8 марта: пережиток СССР или норма Заместитель председателя Запорожского облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин Владислав Марченко пошел еще дальше и написал в своем Facebook о том, как должна выглядеть и одеваться женщина. "Многие в интернете, даже среди моих знакомых, девушки, которые публикуют свои собственные фото в купальниках, мини платьях и нижнем белье. Самое интересное, что при этом каждая продолжает думать, что имеет высокую стоимость, и к ней должны относиться как к Королеве. Но как выглядит настоящая Королева? Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз", – отметил он в своей заметке. Это вызвало волну возмущения. В знак протеста в социальных сетях начали целый флешмоб с хэштегом #забулазапитатьумарченка. К нему присоединились как женщины, так и мужчины: пользователи публиковали собственные фотографии в купальниках, шортах, открытых платьях и т.д., добавляя соответствующий хэштег.

Не удержался от сексистских высказываний и президент Украины Владимир Зеленский. Сначала он во время посещения кампуса стартапов в Париже заявил, что в Украине "очень красивые люди, особенно женщины...", что, по его убеждению, является туристическим брендом Украины. Это вызвало шквал критики. К сообщениям с возмущениями в сети пользовательницы добавляли хэштег #яНеТуристичнийБренд.

А недавно, на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, Зеленский хотел пообщаться с присутствующими в зале и попросил женщину первой задать ему вопросы. Когда мужчина из зала его перебил, Зеленский отметил: "Вы же не женщина. Вы же человек серьезный".



Владимир Зеленский / Getty Images

Подобное поведение замечали и в предыдущих президентов Украины. Так, пятый президент Петр Порошенко в феврале 2018 года во время пресс-конференции назвал журналистку "дорогая моя". Тем самым он начал масштабный онлайн-флешмоб с хэштегом #ятобінедорогенька.

А его предшественник, президент-беглец Виктор Янукович, выступая в Давосе перед Евро-2012 решил, что целесообразно, во время приглашения иностранных гостей в Украину, вспомнить об украинских женщинах, которые весной "начнут раздеваться".

"Для того чтобы "включить" Украину, достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И когда начнется тепло и в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть такую ​​красоту – это прекрасно".

Что сказал Янукович: видео