Сексизм от политиков: кого в Украине "ловили" на неуместных словах о женщинах
8 марта в мире отмечают День борьбы за права женщин. А мы решили продемонстрировать, как говорить о женщинах нельзя и не надо – вспоминаем, каких украинских политиков "ловили" на сексистских высказываниях за последний год.
Сексизм – это дискриминация человека по признаку пола. Шутки о "женских" профессиях и хобби, внешности и т.д. из уст публичных лиц и чиновников усиливают дискриминацию женщин в профессиональных сферах и способствуют тому, чтобы общество оставалось толерантным к гендерным стереотипам. Кроме того, это отнюдь не указывает на высокий уровень культуры самого шутника.
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Среди последних проявлений сексизма стоит вспомнить высказывание новоиспеченного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Во время своей первой же речи в новой роли он отметил:
"Министр социальной политики, кандидат наук, женщина вашему вниманию – Лазебная Марина Владимировна. Это – начало гендерной экспансии в это правительство... У нас четыре вакансии... Поэтому, в первую очередь, конечно, мы сегодня ведем переговоры с женщинами. И накануне праздника поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю, и знаю, что среди женщин есть много профессиональных, умных и ответственных людей".
При этом политик отметил, что имеет двух дочерей, поэтому его "трудно обвинить в сексизме".
Остается неясным, то ли премьер убежден, что одна женщина в правительстве – это уже гендерная экспансия, или, наоборот, нужно на новые должности рассматривать прежде всего женщин для гендерного баланса.
Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабмина
Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский попал в скандал, когда занимался поиском потенциальных помощниц через Facebook. Так, он попросил девушек, чей рост – ниже, чем 175 см, "не беспокоить".
Дубинского не без оснований обвинили в объективации и сексизме. Однако сам нардеп ничего плохого в заметке не увидел и упрекнул критиков в отсутствии чувства юмора.
Скандальный пост Дубинского
Коллега Дубинского, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский также не отмечается тактичностью. В скандал попал, когда назвал журналистку НВ "тупой овцой". Все потому, что во время одного из интервью Ольга Духнич заметила, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временами Виктора Януковича".
Сообщение Бужанского в Telegram
Председатель Верховной Рады Украины 9-го созыва Дмитрий Разумков в одном из ток-шоу сравнил Раду с девушкой, а нарушение закона при возможном роспуске – с изнасилованием.
Однако здесь все началось с некорректно сформулированного вопроса Виктора Бондаря о том, готов ли президент Владимир Зеленский пойти на "изнасилование Верховной Рады и показать истинное лицо каждой фракции" через вынесение на голосование важных законопроектов.
На что Разумков ответил: "Я думаю, что идти на изнасилование точно не надо, да и "девушка" – так себе".
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Из публичных лиц в сексизме обвиняли и олигарха Игоря Коломойского. Также обоснованно. Так, миллиардер в одном из интервью выразил сомнения в том, что женщинам-нардепам хватает заработной платы в 30 тысяч гривен.
"... Если женщина в бизнесе зарабатывает что-то, но все бросает и идет в парламент, для чего? А маникюр надо сделать, педикюр, одеться надо, прическа, макияж, косметика, питание, что-то еще. Но женщина найдет мужа себе и как-то устроится. Особенно боевая, энергичная, еще и имеет хорошую внешность, правильно?", – высказался Коломойский.
При этом он заверил: эти слова являются "не сексистскими, а фрейдистскими".
"У нас если депутат будет получать трешку, то тогда депутат будет ходить голый и босой в сандалиях. Все заберет жена, трешку на себя. На себя и детей. Красивым женщинам-депутаткам, одиноким, хватит трешки. Пять лет продержится. А если взять мужчину, то ему минимум пятерку надо дать. Потому что трешку жене и две себе. Конечно, сейчас сразу начнут кричать, что это за гендерное неравенство? Поэтому пятерку надо и женщине давать. Тогда женщина-депутат будет в шоколаде по сравнению с мужчиной, у которого, дай бог, чтобы тысяча осталась, потому что жена узнает, что пятерка и заберет 4. Ну, на тысячку как-то тоже можно", – подытожил миллиардер.
Не удержался от сексистских высказываний и президент Украины Владимир Зеленский. Сначала он во время посещения кампуса стартапов в Париже заявил, что в Украине "очень красивые люди, особенно женщины...", что, по его убеждению, является туристическим брендом Украины. Это вызвало шквал критики. К сообщениям с возмущениями в сети пользовательницы добавляли хэштег #яНеТуристичнийБренд.
А недавно, на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, Зеленский хотел пообщаться с присутствующими в зале и попросил женщину первой задать ему вопросы. Когда мужчина из зала его перебил, Зеленский отметил: "Вы же не женщина. Вы же человек серьезный".
Владимир Зеленский / Getty Images
Подобное поведение замечали и в предыдущих президентов Украины. Так, пятый президент Петр Порошенко в феврале 2018 года во время пресс-конференции назвал журналистку "дорогая моя". Тем самым он начал масштабный онлайн-флешмоб с хэштегом #ятобінедорогенька.
А его предшественник, президент-беглец Виктор Янукович, выступая в Давосе перед Евро-2012 решил, что целесообразно, во время приглашения иностранных гостей в Украину, вспомнить об украинских женщинах, которые весной "начнут раздеваться".
"Для того чтобы "включить" Украину, достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И когда начнется тепло и в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть такую красоту – это прекрасно".
Что сказал Янукович: видео
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