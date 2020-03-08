Сексизм від політиків: кого в Україні "ловили" на недоречних словах про жінок

8 березня у світі відзначають День боротьби за права жінок. А ми вирішили продемонструвати, як говорити про жінок не можна і не треба – згадуємо, яких українських політиків "ловили" на сексистських висловлюваннях за останній рік.

Сексизм – це дискримінація людини за ознакою статі. Жарти про "жіночі" професії і хобі, зовнішність тощо з вуст публічних осіб та високопосадовців посилюють дискримінацію жінок у професійних сферах та сприяють тому, щоб суспільство залишалося толерантним щодо гендерних стереотипів. Крім того, це аж ніяк не вказує на високий рівень культури самого жартівника.

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Серед останніх проявів сексизму варто згадати висловлювання новоспеченого прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Під час своєї першої ж промови у новій ролі він зазначив:

"Міністр соціальної політики, кандидат наук, жінка до вашої уваги – Лазебна Марина Володимирівна. Це – початок гендерної експансії у цей уряд... У нас чотири вакансії… Тому, в першу чергу, звичайно, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками. І напередодні свята вітаю усіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю, і знаю, що серед жінок є багато професійних, розумних та відповідальних людей".

При цьому політик зауважив, що має двох доньок, тому його "важко звинуватити у сексизмі".

Залишається незрозумілим, чи то прем’єр переконаний, що одна жінка в уряді – це вже гендерна експансія, чи, навпаки, потрібно на нові посади розглядати передусім жінок задля гендерного балансу.



Денис Шмигаль / Пресслужба Кабміну



Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський потрапив у скандал,коли займався пошуком потенційних помічниць через Facebook. Так, він попросив дівчат, чий зріст – нижчий, ніж 175 см, "не турбувати".

Дубінського небезпідставно звинуватили в об’єктивації та сексизмі. Проте сам нардеп нічого поганого у дописі не побачив і дорікнув критикам відсутністю почуття гумору.



Скандальний пост Дубінського

Колега Дубінського, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський також не відзначається тактовністю. У скандал він потрапив, коли назвав журналістку НВ "тупою вівцею". Все через те, що під час одного з інтерв’ю Ольга Духнич зауважила, що Бужанський "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".



Допис Бужанського у Telegram

Голова Верховної Ради України 9-го скликання Дмитро Разумков в одному з ток-шоу порівняв Раду з дівчиною, а порушення закону під час можливого розпуску – зі згвалтуванням.

Однак тут все почалося з некоректно сформульованого запитання Віктора Бондара про те, чи готовий президент Володимир Зеленський піти на "гвалтування Верховної Ради і показати справжнє обличчя кожної фракції" через винесення на голосування важливих законопроєктів.

На що Разумков відповів: "Я думаю, що йти на згвалтування точно не треба, та й "дівчина" – так собі".

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З публічних осіб у сексизмі звинувачували й олігарха Ігоря Коломойського. Також небезпідставно. Так, мільярдер у одному з інтерв’ю висловив сумніви у тому, що жінкам-нардепам вистачає заробітної плати у 30 тисяч гривень.

"... Якщо жінка в бізнесі заробляє щось, але все кидає і йде в парламент, для чого? А манікюр треба зробити, педикюр, одягнутися треба, зачіска, макіяж, косметика, харчування, щось ще. Але жінка знайде чоловіка собі та якось влаштується. Особливо бойова, енергійна, ще й має гарну зовнішність, правильно?", – висловився Коломойський.

При цьому він запевнив: ці слова є "не сексистськими, а фрейдистськими".

"У нас якщо депутат отримуватиме троячку, то тоді депутат буде ходити голий і босий в сандалях. Все забере дружина, троячку на себе. На себе і дітей. Красивим жінкам-депутаткам, самотнім, вистачить троячки. П’ять років протримається. А якщо взяти чоловіка, то йому мінімум п’ятірку треба дати. Тому що троячку дружині та дві собі. Звичайно, зараз відразу почнуть кричати, що це за гендерна нерівність? Тому п’ятірку треба і жінці давати. Тоді жінка-депутат буде в шоколаді в порівнянні з чоловіком, у якого, дай бог, щоб тисяча залишилася, тому що дружина дізнається, що п’ятірка і забере 4. Ну, на тисячку якось теж можна", – підсумував мільярдер.



Ігор Коломойський / znaj.ua

Регіональних чиновників також не раз "ловили" на сексистських висловлюваннях стосовно жінок. Наприклад, мер Харкова Геннадій Кернес у серпні нахамив представниці "Слуги народу" Марії Мезенцевій, яка була депутаткою Харківської міськради.

"Ми надаємо слово Марії Мезенцевій, але вона хоче подякувати і все… Ну шо ти зачіску не зробила, нічого не зробила…", – сказав Кернес на засіданні міської ради, поки жінка йшла до трибуни.

Мезенцева відповіла, що завжди з зачіскою – вона у неї натуральна. На що мер Харкова знову засумнівався: "Ні, я бачив твої ролики – трохи по-іншому".

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Заступник голови Запорізької облради та уповноважений із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Владислав Марченко пішов ще далі і написав у своєму Facebook про те, як має виглядати та одягатися жінка.

"Багато хто в інтернеті, навіть серед моїх знайомих, дівчат, які публікують свої власні фото у купальниках, мінісукнях і спідній білизні. Найцікавіше, що при цьому кожна продовжує думати, що має високу вартість, і до неї мають ставитися як до Королеви. Але як виглядає справжня Королева? Королева завжди закрита одягом від сторонніх очей" – зазначив він у своєму дописі.

Це викликало хвилю обурення. На знак протесту у соціальних мережах розпочали цілий флешмоб з хештегом #забулазапитатьумарченка. До нього приєдналися як жінки, так і чоловіки: користувачі публікували власні фотографії у купальниках, шортах, відкритих сукнях тощо, додаючи відповідний хештег.

Не втримався він сексистських висловлювань і президент України Володимир Зеленський. Спочатку він, під час відвідування кампусу стартапів у Парижі, заявив, що в Україні "дуже вродливі люди, особливо жінки…", що, на його переконання, є туристичним брендом України. Це викликало шквал критики. До дописів з обуреннями в мережі користувачки додавали хештег #яНеТуристичнийБренд.

А нещодавно, на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України, Зеленський хотів поспілкуватись із присутніми в залі і попросив жінку першою поставити йому запитання. Коли чоловік із залу його перебив, Зеленський зауважив: "Ви ж не жінка. Ви ж людина серйозна".



Володимир Зеленський / Getty Images

Подібну поведінку помічали і в попередніх президентів України. Так, п’ятий президент Петро Порошенко у лютому 2018 року під час пресконференції назвав журналістку "дорогенька моя". Тим самим він розпочав масштабний онлайн-флешмоб з хештегом #ятобінедорогенька.

А його попередник, президент-втікач Віктор Янукович, виступаючи у Давосі перед Євро-2012 вирішив, що доцільно, під час запрошення іноземних гостей до України, згадати про українських жінок, які весною "почнуть роздягатися".

"Для того щоб "увікнути" Україну, достатньо подивитися на неї власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло, і в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити таку красу – це чудово".

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