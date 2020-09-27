Наше суспільство досі залишається патріархальним. В ньому досі багато гендерної нерівності: жінки дискримінують чоловіків, чоловіки – жінок. І для цього є багато причин.

Сексизм як дискримінація за ознакою статі з'явився разом із патріархатом 12 тисяч років тому. Людство перейшло від мисливства і збирання до більш осілого способу життя. Тоді почали цінувати здатність захистити своє поселення, тобто фізичну силу. Більше – читайте у матеріалі програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Міф 1. Жінка – фізично слабша та потребує захисту

Ставлення до жінок як до слабких з'явилося через патріархат, у якому чоловіки – сильні і мужні загарбники. Жінка і справді слабша за будь-якого середньостатистичного чоловіка. Але відомий соціолог Майкл Кіммел говорить, що в середньому між чоловіками (найсильнішим і найслабшим) відмінність значно більша, ніж між чоловіками та жінками.



Жінка потребує захисту / Ілюстрація з "Повага"

Оксана Покальчук – директорка Amnesty International в Україні – ствердила, що деколи захист жінок означає не те, що жінку потрібно захистити, а те, що на неї не треба нападати. Окрім біологічних відмінностей між статями, є й ідеологічні парадигми, які формують певні стосунки між людьми. Вони можуть мати дискримінаційне забарвлення.

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Міф 2. Жінки постійно залежні від гормонів

За дослідженням науковців, від 5% до 97% жінок можуть потрапити під вплив ПМС, тобто, або ніхто, або майже всі.

Є уявлення, що під час критичних днів від гормонів змінюється сприйняття інформації та створюється негативне ставлення до світу. Але є й інші дослідження, які зазначають, що під час овуляції у жінок значно підвищуються когнітивні функції,

– зазначила Оксана Покальчук.

Насправді від патріархату страждають не тільки жінки, а й чоловіки. З дитинства їм говорять, що вони повинні стримувати емоції та бути маскулінними. Ці вимоги призводять до того, що 40% 16-річних хлопчиків не доживають до 60 років через зловживання різними речовинами.



Чоловіки не вміють дбати за дітьми / Ілюстрація з "Повага"

Оксана Покальчук зазначила, що "коли жінка все життя залишається у суспільних кайданах, розуміючи, що у сучасному світі повинна бути хорошою, зручною і красивою прикрасою, а не людиною", це призводить до того, що вона живе у нескінченній внутрішній депресії, незадоволенні собою із внутрішньою тривожністю та страхом.

Коли беруть на роботу чоловіків, їх рідко запитують, чи у них є діти, якого вони віку і де навчаються. Такі запитання частіше ставлять жінкам. Це впливає на перспективи кар'єрного росту та навіть на етапі прийняття на роботу.

Звісно, можна піддатися на "Ти повинна робити кар'єру, це вже правильно". А, може, вона хоче більше займатися вихованням дітей? Це нормально. Попри це, хтось може засуджувати цей вибір і говорити, що ти якась неправильна. Потрібно прислухатися до себе, пізнати себе, відчути, хто ж я насправді і які у мене справді бажання. Це називається інтроспекцією. Така терапія дозволить вам розібратися в собі,

– сказав Мельниченко.

Довідка. Дослідження Світового банку показує, що ліквідація гендерної нерівності за доходами може збільшити обсяги людського капіталу майже на 22% (21, 7% – у масштабах світової економіки), а світове багатство – на 14%.

Міф 3. Жінками керує "жіноча логіка" та емоції

Це дуже розповсюджений стереотип. Насправді жінки більш логічні та послідовні за чоловіків. Їхня зона у префронтальній корі, яка відповідає за мову, у середньому товстіша на 1 – 2 міліметри за чоловічу.



Чоловік повинен бути маскулінним / Ілюстрація з "Повага"

Дослідження експертів показали, що немає великої відмінності між жінками і чоловіками. Питання полягає у вихованні та соціалізації.

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Міф 4. У світі є актуальніші проблеми за гендерну нерівність

Зменшити рівень гендерної нерівності потрібно для того, щоб скоротити насильство у суспільстві. Гендерна нерівність – це результат психологічного, емоційного, фінансового та фізичного насильства. Його коренем є наші уявлення, наче якісь властивості притаманні з народження або тільки чоловікам, або жінкам.

Колись запитали у військового аташе Норвегії, чому у них населення 5 мільйонів і з них – 10 жінок генералів, а в Україні на той момент була лише 1 жінка-генералка. Він відповів: "Ви знаєте, у нас так мало людей у країні, у нас такий невеликий кадровий ресурс, що ми не можемо собі дозволити вибирати лише з половини населення. Ми обираємо найкращих серед усіх",

– додав Ябченко.



Працювати – не жіноча справа / Ілюстрація з "Повага"