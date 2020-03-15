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      Жінки за кермом – це небезпечно: спростування найбільш безглуздих міфів

      Обережно, міф - Читать новость на русском

      Чимало людей у світі є заручниками одного з головних дорожніх стереотипів: жінки за кермом – незграбні, смішні, або й навіть небезпечні. "Мавпа з гранатою", "катастрофа", "потенційна вбивця", "діра в сімейному бюджеті" – інтернет рясніє жартами та відеороликами про дівчат, які керують автомобілями. Чи існують підстави вважати жінок гіршими водіями – читайте далі.

      За словами клінічного психолога Олега Чабана, дискусія між чоловіками і жінками буде існувати, доки буде гендерна розділеність. Це лише один із факторів, до якого можна звертатись, сміятися, водночас, імовірніше, це йде гендерне протистояння, розмова по суті.

      Цікаво Чоловіки vs жінки: хто агресивніші водії?

      Чемпіонка України з ралі Наталя Франчук відзначила, якщо поглянути на транспортний потік, то в ньому 50%, а у вихідні 80%, за кермом їздять жінки. Природно, що чоловіки без великого бажання віддають цей "шматок пирога".

      Тому думаю, що ці "мавпи з гранатою", "жінки за кермом – потенційні вбивці" є проявом чоловічої слабкості
      – додала майстриня з автоспорту.

      У 90-х роках 20 століття в Україні на 9 чоловіків з правами налічувалася лише одна жінка. Ще менше з них виїжджали на дорогу. Відтак, уявлення про таких рідкісних пташок складалося здебільшого з оповідок загальної маси автолюбителів, які неохоче впускали жінок у свій закритий автоклуб.

      Доктор психологічних наук Олег Чабан зазначив, що це, імовірніше, захист чоловіків перед жінками – знайти об'єкт, над ким пожартувати, щоб потім тихенько не дивитися на статистику "скільки чоловіків потрапляли в серйозні ДТП", і де був їхній розум, у порівнянні з цієї білявкою з анекдоту.

      Втім, не всі поділяють таку позицію.

      Ви подивіться, як дівчата здають назад. Більшість жінок це робить, і дивиться у дзеркало, а чоловік повинен просто обернутися. Все-таки хлопці їдуть швидше, тобто, це фізіологія,
      – розповів президент Київського міського автоклубу Сергій Малик.

      За статистикою, жінок на дорозі все більшає. В Україні вже понад чверть водійських посвідчень отримують дівчата, а у США чоловіки на дорозі взагалі опинилися в меншості.

      Дані міжнародних страхових компанії про чоловіків і жінок за кермом:

      • У ДТП найчастіше потрапляють жінки;
      • Чоловіки завдають більших матеріальних збитків під час аварій;
      • Частіше спричиняють смертельні аварії чоловіки;
      • Чоловіки у п'ять разів частіше керують автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;
      • Довше вчаться в автошколі, а також частіше складають іспити не з першої спроби жінки.

      Жінки за кермом становлять небезпеку

      Статистика каже, що чоловіки частіше говорять телефоном під час руху, люблять покермувати колінами, частіше дивляться відеоролики за кермом і люблять відволіктись на пішоходів. 

      Чоловіків у 3 рази частіше штрафують за перевищення швидкості, і також вони звикли забувати страховку чи документи на автомобіль. Коли йдеться про купівлю машини, то саме чоловіки частіше схильні до емоційних рішень, водночас, жінки цікавляться об'ємом багажника і витратами на обслуговування. Це вщент трощить стереотипи.


      Приклад одного з гендерних стереотипів про жінок за кермом / Фото outside.dp.ua

      На думку майстрині з автоспорту Наталі Франчук, аргументом на користь того, що жінки керують більше акуратно, є той факт, що в Америці страхування автомобіля, оформленого на жінку, є значно дешевшим, ніж на те авто, яке належить чоловіку. "Це говорить про те, що, за статистикою, в аварії потраплять більше чоловіки, ніж жінки", – вона наголосила.

      На диво, від чоловіків, які правильно паркуються і чудово водять, у жінок значно краще розвинена інтуїція. Ми потрапляємо в зону парадоксів, коли в жінки не варто питати, де повертати. Адже, дійсно, географічна пам'ять у неї знижена, але інтуїція є значно краща,
      – відзначив клінічний психолог Олег Чабан.

      Також він додав, що на дорозі жінки поводять себе значно безпечніше, адже працює інстинкт самозахисту. Материнський інстинкт у них більше виражений, ніж у чоловіків.

      Натомість на думку Наталі Франчук, це все через те, що жінкам властиво більше сумніватися у своїх вчинках, і вони більш зважено їх обдумують.

      Зверніть увагу Не пристебнувся позаду – вбив водія: головні міфи про паски безпеки, які можуть коштувати життя

      За словами психолога Олега Чабана, ми перебуваємо в зоні парадоксу: коли жінки роблять помилки, до того ж неможливо смішні, емоційні, але, водночас, є більш безпечними на дорогах.

      Жінки з власним автомобілем – утриманки

      А от що найбільше мало б ображати жінок за кермом, то це стереотипність мислення про походження їхнього автотранспорту. Кожен п'ятий українець вважає, що жінка за кермом коштовного автомобіля — утриманка. І права в неї, певно, куплені. Тому, від такої нічого хорошого чекати не доводиться.

      У нас досі сприймається, якщо жінка за кермом дорогого авто, то вона заробила це не мізками,
      – зазначив доктор медичних наук Олег Чабан.

      Чемпіонка України з ралі Наталя Франчук наголосила, що це вже йде в минуле. На сьогодні є чимало прикладів, коли в сім'ї жінка більше заробляє, ніж чоловік.

      Жінки, які змінили автомобільний світ

      Берта Бенц – дружина Карла Бенца, яка стала першою людина за кермом того, що зараз ми знаємо, як "Мерседес". Вона повірила у спроможність автомобіля їздити, коли в це не вірив ще сам Карл, самотужки викотила машину, і подолала на ній понад 100 кілометрів.

      Дивіться відео про першу жінку за кермом першого автомобіля у світі:

      Мері Андерсон ми маємо подякувати за винахід двірників, тобто, щіток склоочисника. У 1903 році вона їхала в тролейбусі і спостерігала, як водій мусить визирати з вікна, аби бачити дорогу.


      Мері Андерсон / Скріншот з відео

      У 1917 році Ель Долорес Джонс винайшла глушник. Тодішні автомобілі лякали коней на вулицях, тому вона запатентувала акустичний фільтр, який почали встановлювати на всі авто.


      Ель Долорес Джонс / Скріншот з відео

      Винахід дзеркала заднього виду теж належить жінці. Дороті Левітт у книжці 1909 року The Woman and the Car радила автомобілісткам застосовувати кишенькове дзеркальце. Через 5 років дзеркала почали встановлювати серійно.


      Дороті Левітт / Фото historygarage.com

      Після цього неможливо сказати, що місце жінки – на кухні. Дурниці, бо місце жінки – за кермом. Необхідно поважати одне одного, попри стать.

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      Автор: Ярослав Дем'яненко
      Теги: Аварії та ДТП Сексизм Гендерна рівність Авто Обережно, міф
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