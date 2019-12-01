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      Не пристебнувся позаду – вбив водія: головні міфи про паски безпеки, які можуть коштувати життя

      Обережно, міф 308 Читать новость на русском

      Статистика аварій – дуже невтішна. Україна – серед лідерів щодо смертності на дорогах, кожного місяця – приблизно пів тисячі аварій. Приблизно десять з них – летальні. Чому так стається? Водії і пасажири вважають, що вони можуть перемогти закони природи та фізику. Пропонуємо переглянути головні міфи про паски безпеки та водночас переконатися, чому вони є необхідними для кожного водія і пасажира.

      Статистика

      Україна є одною з країн-лідерів щодо смертності на дорогах. За місяць – приблизно 500 аварій, десять з яких – смертельні.

      Важливо! Збільшення штрафу за непристебнутий ремінь безпеки: чому це необхідно

      У 2017 році ми заміряли методом спостереження кількість водіїв, які використовують ремені безпеки, і цифра, на жаль, дуже засмутила. Це було 15%. У 2018 році були повторні заміри, і вони показали уже збільшення, було 23% водіїв,
      – розповіла координаторка кампанії "За безпечні дороги" Олеся Холопік.

      Головні міфи про паски безпеки:

      Коротко:

      Міфи:       Паски – це незручно. Позаду можна не пристібатися. Подушки безпеки замінюють паски безпеки. Краще бути викинутим з авто. Паски не треба, якщо повільно їду. 

      Правда: При ДТП вага будь-якого предмету збільшується у 30 разів. Більше половини смертельних ДТП у межах 40 кілометрів від дому. Більшість ДТП трапляється при швидості 65 кілометрів на годину.

      ► "Пристебнуті паски – до аварії"

      Найбезглуздіша історія, яку можна почути про паски безпеки – це забобони про те, що "пристібатися в авто – це до аварії". Це повна нісенітниця, і вірити у таке – небезпечно для життя.

      ► "Я досвідчений водій"

      Ще один з міфів, який побутує: водії кажуть, що можна не пристібатися, адже вони досвідчені.

      У таких випадках я завжди водію кажу: ви можете мати величезний досвід, але чи можете гарантувати, що не буде помилка від іншого водія,
      – прокоментувала подібні випадки координаторка кампанії "За безпечні дороги" Олеся Холопік.

      ► "Та це ж невелика швидкість"

      Деякі думають, що на невеликій швидкості ремені безпеки можна не використовувати.Однак 80% ДТП  відбувається на швидкості, що не перевищує 65 кілометрів на годину. Якщо порівнювати – це подібно до падіння із шостого поверху. 

      Про невелику швидкість взагалі-то пояснюють закони фізики. В принципі, при ударі на швидкості 50 кілометрів на годину вага тіла в залежності від комплекції збільшується у 30-60 разів,
      – наголосила Олеся Холопік.

      Юрко Юрченко, музикант із гурту Yurcash, розповів, чому тепер завжди користується пасками.

      "Дружина сиділа непристебнута, їхали не швидко... Нас повернуло і ми в'їхали в одне єдине дерево над обривом, чітко посередині, і мене це тормознуло. Мала вискочила головою в лобовушку", – поділився Юрко Юрченко.

      До теми: Які бувають штрафи за користування телефоном за кермом в різних країнах світу

      ► "Та я ж позаду – мені не треба"

      Прив'язуватися необхідно як попереду, так і позаду. 

      "Якщо ти за кермом сидиш, то фронтальний удар іде на кермо. Яка б не була фізична підготовка – динаміка така. Там в тоннах вже все вимірюється. Пасажири праворуч залітають у лобову скло. Ті, хто позаду, можуть перелетіти взагалі. Це фізика", – пояснив президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик.

      Якраз одна особа, яка непристебнута позаду, може травмувати або вбити пасажира чи водія, який пристебнутий попереду,
      – наголосила Олеся Холопік.

      ► "Дітей можна просто посадити позаду"

      В Україні ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісла – і це правильно. З 20 листопада 2019 року штраф за неналежне перевезення дитини при першому порушенні ПДР становитиме 510 гривень. За друге аналогічне порушення, зафіксоване протягом року, доведеться сплатити вже 850 гривень.

      До теми: Чи користуються українці автокріслами: опитування

      Одна люди почали шукати їм дешевші аналоги. І знайшли. Трикутний так званий адаптер пасків безпеки. Насправді, вони аж ніяк не можуть якісно замінити дитяче крісло. І призначені хіба, щоб невідрегульований пасок не натирав шию чи ключицю. У разі ж аварії може, особливо дітям, нанести серйозні пошкодження органів черевної порожнини, часто несумісні із життям.

      Адаптер для паска безпеки VS Автокрісло

      Окрім того, дітей варто садити в автокріслі позаду. 

      І чому дітей рекомендують саджати позаду? Адже коли ставили наперед крісла, і спрацьовувала подушка безпеки – діти просто гинули,
      – сказав Сергій Малик.

      Відео: чому дітей необхідно возити в автокріслах

      ► "Куплю заглушки, нічого не сигналитиме, з пасками сам вирішу"

      В деяких авто налаштована сигналізація у разі, якщо паски не пристебнуті. Однак деякі водії знаходять вихід і купують спецальні заглушки. При цьому забувають, що таким чином "заглушують" свою ж безпеку.

      Цікаво: Було б вдвічі менше загиблих: як змусити українців користуватися пасками безпеки

      У травня 2019 в Україні стартувала шокуюча акція "Ремінь або розтин". На 180 білбордах по Україні розміщене зображення чоловіка з синцями від ременя безпеки та інше його ж фото зі слідом від розтину. Автори реклами пропонують шокуюче порівняння, показуючи наслідки автокатастрофи для людини, яка не пристібається паском безпеки.

       

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      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Новини України Обережно, міф Штрафи Дороги Авто Аварії та ДТП
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