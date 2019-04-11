Збільшення штрафу за непристебнутий ремінь безпеки: чому це важливо

Комітет Верховної Ради підтримав в першому читанні законопроект №10131 про підвищення штрафів за їзду без ременів безпеки і мотошоломів. Для України це важливе рішення, адже у половині смертельних ДТП люди в авто могли б вижити, якби були пристебнуті.

Таке рішення прийняв комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, про що повідомили на сайті Верховної Ради України.

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Даний проект закону піднімає штраф з 51 до 510 гривень за ігнорування пасків безпеки та мотошоломів. Документ ініціювали 15 нардепів з різних фракцій на чолі з Антоном Геращенком.

Це важливо. На це чекає суспільство,

– прокоментував голова комітету Андрій Кожем'якін.

У 2018 році аналогічний законопроект № 8492 не отримав достатньо голосів депутатів у другому читанні. Тоді нардепи пропонували збільшити штрафи в 17 разів – до 867 гривень.



Чому необхідно користуватися пасками безпеки

В Україні найнижчий в Європі штраф за непристебнутий ремінь безпеки. Згідно з дослідженнями, українці платять – два євро. Найнижчий штраф після України має Молдова – 15 євро. В Західній Європі сума штрафів варіюється від 30 до 140 євро. У свою чергу в Східній Європі найвищий штраф у Чехії – 70 євро.



Який штраф за непристебнутий ремінь платять у країнах Європи

Можливо, що це є причиною того, що тільки 23% українських водіїв користуються ременями безпеки. Такі результати показало всеукраїнське дослідження, яке проводили у 2018 році.

Міфи про ремені безпеки

• На задньому сидінні пристібатися необов'язково.

Імовірність травм голови непристебнутого пасажира на задньому сидінні майже така ж, як у водія та пасажира попереду. Разом з тим, непристебнутий позаду пасажир при лобовому зіткненні з великою силою летить вперед і важко травмує, аж до смертельних випадків, людину попереду.

• При аварії краще бути викинутим з автомобіля.

Викидання тіла з автомобіля під час аварії – найгірший сценарій, що може відбутися з водієм чи пасажиром. У 75% випадків викидання з автомобіля під час аварії означає смерть. Застебнутий ремінь безпеки знижує імовірність викидання.

• Я не користуюсь ременями безпеки, бо в автомобілі є подушки безпеки.

Подушка безпеки при розкритті рухається назустріч зі швидкістю 300 км/год. Застебнутий ремінь утримує тіло в сидінні та допомагає уникнути травм від зіткнення. Подушка безпеки розроблена для роботи спільно з ременями безпеки, а не замість них.



Подушка безпеки в авто

• Я не пристібаюсь у місті, бо зазвичай тут мала швидкість.

За будь-якої швидкості, навіть незначної, може трапитись смертельне ДТП. Наприклад, під час ДТП, яке трапилось на швидкості 50 км/год тіло непристебнутої людини рухається із силою, що в 30-60 разів перевищує власну вагу і, відповідно, травмується на цьому шляху об елементи автомобіля. Окрім того, зіткнення на швидкості 50 км/год аналогічне падінню з 4 поверху, а на швидкості 90 км/год – з 11 поверху.

• При подорожах на невеликі відстані паски безпеки не потрібні.

За статистикою, 75% відсотків випадків загибелі водіїв трапляються в межах 15 кілометрів від їхніх домівок.

• Коли авто тоне чи горить, ремінь заважає вибратися з автомобіля.

Такі випадки вкрай рідкісні. І навіть якщо таке трапляється, то найбільшу небезпеку становить удар, що передує пожежі або падінню у водойму. Після цього непристебнуті люди, швидше за все, будуть серйозно травмовані і втратять можливість вибратися з автомобіля. Шанси на порятунок в 3-5 разів вищі у тих, хто використовує ремінь безпеки.