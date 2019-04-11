Увеличение штрафа за непристегнутый ремень безопасности: почему это важно

Комитет Верховной Рады поддержал в первом чтении законопроект №10131 о повышении штрафов за езду без ремней безопасности и мотошлемов. Для Украины это важное решение, ведь в половине смертельных ДТП люди в авто могли бы выжить, если бы были пристегнуты.

Такое решение принял комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, о чем сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

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Данный проект закона поднимает штраф с 51 до 510 гривен за игнорирование ремней безопасности и мотошлемов. Документ инициировали 15 нардепов из разных фракций во главе с Антоном Геращенко.

Это важно. Этого ждет общество,

– прокомментировал председатель комитета Андрей Кожемякин.

В 2018 году аналогичный законопроект № 8492 не получил достаточно голосов депутатов во втором чтении. Тогда нардепы предлагали увеличить штрафы в 17 раз – до 867 гривен.



Почему необходимо пользоваться ремнями безопасности

В Украине самый низкий в Европе штраф за непристегнутый ремень безопасности. Согласно исследованиям, украинцы платят – два евро. Самый низкий штраф после Украины имеет Молдова – 15 евро. В Западной Европе сумма штрафов варьируется от 30 до 140 евро. В свою очередь в Восточной Европе самый высокий штраф в Чехии – 70 евро.



Какой штраф за непристегнутый ремень платят в странах Европы

Возможно, что это является причиной того, что только 23% украинских водителей пользуются ремнями безопасности. Такие результаты показало всеукраинское исследование, которое проводили в 2018 году.

Мифы о ремнях безопасности

• На заднем сиденье пристегиваться необязательно.

Вероятность травм головы непристегнутого пассажира на заднем сидении почти такая же, как у водителя и пассажира впереди. Вместе с тем, непристегнутый сзади пассажир при лобовом столкновении с большой силой летит вперед и тяжело травмирует, вплоть до смертельных случаев, человека впереди.

• При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля.

Выбрасывание тела из автомобиля во время аварии – худший сценарий, который может произойти с водителем или пассажиром. В 75% случаев выбрасывание из автомобиля во время аварии означает смерть. Застегнутый ремень безопасности снижает вероятность выбрасывания.

• Я не пользуюсь ремнями безопасности, в автомобиле есть подушки безопасности.

Подушка безопасности при раскрытии движется навстречу со скоростью 300 км/час. Застегнутый ремень удерживает тело в сиденье и помогает избежать травм от столкновения. Подушка безопасности разработана для работы совместно с ремнями безопасности, а не вместо них.

• Я не пристегиваюсь в городе, потому что обычно здесь маленькая скорость.

При любой скорости, даже незначительной, может случиться смертельное ДТП. Например, во время ДТП, которое произошло на скорости 50 км/ч тело непристегнутого человека движется с силой, которая в 30-60 раз превышает собственный вес и, соответственно, травмируется на этом пути об элементы автомобиля. Кроме того, столкновение на скорости 50 км/ч аналогично падению с 4 этажа, а на скорости 90 км/ч – с 11 этажа.

• При путешествиях на небольшие расстояния ремни безопасности не нужны.

По статистике, 75% процентов случаев гибели водителей случаются в пределах 15 километров от их домов.

• Когда авто тонет или горит, ремень мешает выбраться из автомобиля.

Такие случаи крайне редки. И даже если такое случается, то наибольшую опасность представляет удар, предшествующий пожару или падению в водоем. После этого непристегнутые люди, скорее всего, будут серьезно травмированы и потеряют возможность выбраться из автомобиля. Шансы на спасение в 3-5 раз выше у тех, кто использует ремень безопасности.